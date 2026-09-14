Почему Гондором управлял наместник, а Арагорн болтался без дела? Ответ есть в книжной трилогии Толкина

Тысячу лет Гондор жил без короля, хотя королевская династия никуда не исчезла. Почему трон оставался пустым и на каком основании Денетор правил страной? Ответ связан с последним королём Гондора и династией Арагорна.

Куда исчез король Гондора

Последним королём стал Эарнур — воин, который больше всего любил сражения и не стремился обзаводиться семьёй. У него не было наследника, а судьба самого Эарнура оказалась связана с Королём-Чародеем.

Тот дважды бросал королю вызов. Сначала Эарнур отказался от поединка по совету окружающих, но спустя семь лет не выдержал насмешек и отправился в Мордор с небольшим отрядом. Больше его никто не видел.

Тело короля так и не нашли. Поэтому официально нельзя было объявить его погибшим. Именно этим объясняется появление наместников: они должны были управлять Гондором от имени короля, пока законный наследник не будет найден.

Почему трон так и остался пустым

Проблема заключалась в том, что ближайших родственников Эарнура, способных бесспорно претендовать на престол, больше не осталось. А раньше Гондор уже пережил гражданскую войну, возникшую из-за борьбы за власть внутри королевской семьи.

Поэтому наместники не рискнули самостоятельно выбрать нового правителя. Они предпочли сохранить существующий порядок и ждать человека, который сможет подтвердить своё право на трон.

Где всё это время был наследник

Тем самым человеком спустя столетия оказался Арагорн. Его предки происходили из северного королевства Арнор, которое когда-то было основано вместе с Гондором потомками нуменорских королей.

Арнор распался на несколько владений, а его королевская династия продолжила существовать уже без собственного государства. Её представители стали вождями дунэдайн. Именно по этой линии Арагорн и мог предъявить права сразу на два древних престола.

Почему Денетор уступил власть

Для Гондора Арагорн был не случайным претендентом, а представителем той самой королевской династии. Поэтому в финале «Властелина колец» он смог вернуть себе трон.

А наместники наконец получили возможность вернуться к своей первоначальной роли — управлять королевством не вместо короля, а от его имени.

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