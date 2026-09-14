Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Почему Гондором управлял наместник, а Арагорн болтался без дела? Ответ есть в книжной трилогии Толкина

Почему Гондором управлял наместник, а Арагорн болтался без дела? Ответ есть в книжной трилогии Толкина

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Эта история началась задолго до Арагорна.

Тысячу лет Гондор жил без короля, хотя королевская династия никуда не исчезла. Почему трон оставался пустым и на каком основании Денетор правил страной? Ответ связан с последним королём Гондора и династией Арагорна.

Куда исчез король Гондора

Последним королём стал Эарнур — воин, который больше всего любил сражения и не стремился обзаводиться семьёй. У него не было наследника, а судьба самого Эарнура оказалась связана с Королём-Чародеем.

Тот дважды бросал королю вызов. Сначала Эарнур отказался от поединка по совету окружающих, но спустя семь лет не выдержал насмешек и отправился в Мордор с небольшим отрядом. Больше его никто не видел.

Тело короля так и не нашли. Поэтому официально нельзя было объявить его погибшим. Именно этим объясняется появление наместников: они должны были управлять Гондором от имени короля, пока законный наследник не будет найден.

Почему трон так и остался пустым

Проблема заключалась в том, что ближайших родственников Эарнура, способных бесспорно претендовать на престол, больше не осталось. А раньше Гондор уже пережил гражданскую войну, возникшую из-за борьбы за власть внутри королевской семьи.

Поэтому наместники не рискнули самостоятельно выбрать нового правителя. Они предпочли сохранить существующий порядок и ждать человека, который сможет подтвердить своё право на трон.

Где всё это время был наследник

Кадр из фильма «Властелин колец»

Тем самым человеком спустя столетия оказался Арагорн. Его предки происходили из северного королевства Арнор, которое когда-то было основано вместе с Гондором потомками нуменорских королей.

Арнор распался на несколько владений, а его королевская династия продолжила существовать уже без собственного государства. Её представители стали вождями дунэдайн. Именно по этой линии Арагорн и мог предъявить права сразу на два древних престола.

Почему Денетор уступил власть

Для Гондора Арагорн был не случайным претендентом, а представителем той самой королевской династии. Поэтому в финале «Властелина колец» он смог вернуть себе трон.

А наместники наконец получили возможность вернуться к своей первоначальной роли — управлять королевством не вместо короля, а от его имени.

Ранее мы писали: Годы идут, а лучшей экранизацией Агаты Кристи по-прежнему остается этот сериал BBC: идеально попал в образ.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Как если бы новую часть «Джейсона Борна» снимали в Болливуде: необычный индийский боевик от Netflix набрал уже 12 000 000 часов просмотра Как если бы новую часть «Джейсона Борна» снимали в Болливуде: необычный индийский боевик от Netflix набрал уже 12 000 000 часов просмотра Читать дальше 14 сентября 2026
Внук Толкина выбрал худший фильм трилогии: наплевал на 11 «Оскаров» и 1 млрд сборов Внук Толкина выбрал худший фильм трилогии: наплевал на 11 «Оскаров» и 1 млрд сборов Читать дальше 14 сентября 2026
Гэндальф против Магнето: звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» наконец сказал, кто из его героев сильнее Гэндальф против Магнето: звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» наконец сказал, кто из его героев сильнее Читать дальше 14 сентября 2026
ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки Читать дальше 12 сентября 2026
В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» В этих трех трилогиях именно последний фильм — настоящий шедевр: яркий пример — «Властелин колец» Читать дальше 10 сентября 2026
Среди десятков экранизаций Шерлока Холмса именно эта оказалась худшей: на IMDb рейтинг ничтожный — 3,9 из 10 Среди десятков экранизаций Шерлока Холмса именно эта оказалась худшей: на IMDb рейтинг ничтожный — 3,9 из 10 Читать дальше 14 сентября 2026
Даже те, кто пересмотрел «Властелин колец» по 10 раз, не могут разобраться: как связаны Арвен и Галадриэль Даже те, кто пересмотрел «Властелин колец» по 10 раз, не могут разобраться: как связаны Арвен и Галадриэль Читать дальше 14 сентября 2026
И это все? 5 известных фильмов, которым маленький хронометраж только навредил И это все? 5 известных фильмов, которым маленький хронометраж только навредил Читать дальше 14 сентября 2026
Что же станет с Арракисом из «Дюны»? После Пола Атрейдеса планета не станет цветущим садом — и вот почему Что же станет с Арракисом из «Дюны»? После Пола Атрейдеса планета не станет цветущим садом — и вот почему Читать дальше 13 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше