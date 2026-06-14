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Киноафиша Фильмы Зверолюция Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Щучинске

Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Щучинске

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Расписание сеансов в городе Кокшетау

Сегодня 14
Формат сеанса
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Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
17:30 от 2800 ₸ 18:30 от 2800 ₸
Полное расписание и билеты
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