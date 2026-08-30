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Кошмар на улице Корал-Гроув
Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Петропавловске на сегодня
Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув (2026) в Петропавловске на сегодня
Кошмар на улице Корал-Гроув
ужасы, детектив, фантастика
2026 / Канада
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Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Петропавловске на 30 августа 2026
Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Петропавловске на 31 августа 2026
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
12:15
от 2700 ₸
17:40
от 1700 ₸
Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Петропавловске на 1 сентября 2026
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
12:15
от 2700 ₸
17:40
от 1700 ₸
Расписание Кошмар на улице Корал-Гроув в Петропавловске на 2 сентября 2026
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
12:15
от 2700 ₸
17:40
от 1700 ₸
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