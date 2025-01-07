Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Статьи
Киноафиша
Новости
Новости о звездах кино
Новости о звездах кино
Что посмотреть
Marvel
Сериалы Netflix
Эксклюзив
Уже давно за пределами Казахстана: чем сейчас занимается и где находится знаменитый Димаш Кудайберген
Артист добился международного признания.
Написать
7 января 2025 11:00
Даже финал шоу «Звезды в джунглях» не помог: жена скандального Натана призналась, что происходит с их браком
Супруга музыканта расставила точки над I.
Написать
4 января 2025 12:00
Им очень повезло! Эти звезды Казахстана в 2024 году стали родителями — кто-то в третий, и даже в шестой раз
Год был богат на радостные события.
Написать
29 декабря 2024 11:00
Казахстан скорбит: Кудайберген и другие знаменитости не остались в стороне после авиакатастрофы 25 декабря близ Актау
Эта трагедия потрясла многих звезд.
Написать
27 декабря 2024 12:20
41-летняя Светлана Светикова сообщила о третьей беременности
Артистка и ее муж-фигурист ждут пополнения в семье.
Написать
12 декабря 2024 16:33
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить