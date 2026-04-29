Замечали этот зелёный оттенок? Вот зачем в «Матрице» использовали фильтр — и почему его убрали спустя 20 лет

Да, это ключ к пониманию фильма.

Почему в «Матрице» зелёный фильтр? Этот вопрос всплывает у зрителей уже много лет. Стоит включить первую часть — и сразу видно: мир внутри системы будто покрыт зеленоватой плёнкой.

Оказалось, что это не случайный эффект и не просто «стиль ради стиля».

Код, который видно глазами

Зелёный оттенок напрямую связан с образом компьютеров конца XX века. Старые мониторы, терминалы, бегущий код — всё это ассоциировалось именно с зелёным цветом. Создатели фильма сознательно использовали этот визуальный приём, чтобы зритель на уровне ощущений понимал: перед ним не реальность, а программа.

Этот фильтр работает как подсказка. Не нужно объяснять словами, где настоящий мир, а где симуляция — картинка делает это сама. Зелёный цвет создаёт ощущение искусственности, холодности и контроля, в котором живут герои.

Почему в новой части всё иначе

В «Матрице: Воскрешение» этот эффект практически исчезает. Картинка становится ярче, чище, ближе к привычной реальности. Это тоже не случайность, а отражение времени.

За 20 лет изменилось восприятие технологий. Компьютеры больше не ассоциируются с зелёными экранами, а виртуальные миры стали визуально неотличимы от настоящих.

Отказ от фильтра это не просто обновление картинки, а идея: граница между реальностью и симуляцией больше не очевидна. Теперь опасность в том, что ты можешь её не заметить вовсе.