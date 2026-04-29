А мог быть совсем не Роберт Дауни-младший: кто отказался от роли Железного человека и теперь кусает локти

На протяжении многих лет на роль одного из самых известных героев киновселенной Marvel рассматривались различные актеры. Разработка проекта о Тони Старке началась еще в 1990-х, однако многие продюсеры не считали идею экранизации истории о человеке в броне удачным вложением средств. После выхода первой части фильма их мнение изменилось, а Роберт Дауни-младший теперь прочно ассоциируется с этим культовым героем. Тем не менее, история могла сложиться иначе, если бы роль Старка исполнил кто-то другой.

Одним из главных кандидатов на эту роль был известный актер из серии фильмов «Миссия: невыполнима». Более того, Том Круз изначально проявлял интерес к образу гениального миллиардера и даже серьезно рассматривал возможность участия в проекте. Однако вскоре начались обсуждения гонораров, прав и творческого контроля на съемках. Круз не хотел быть просто лицом на постере. Актер хотел внести свои идеи в сценарий и участвовать в создании образа Старка. Однако Marvel была непреклонна в своих требованиях.

В результате франшиза «Железный человек» и вся киновселенная Marvel стали настоящими хитами, а Роберт Дауни-младший — символом этой эпохи. К слову, до сих пор ходят слухи, что Том Круз может когда-нибудь сыграть Тони Старка в альтернативной вселенной. А в 2018 году актер заявил, что не видит никого другого на эту роль, кроме Роберта Дауни-младшего.

Продюсеры «Железного человека» рассматривали Николаса Кейджа на главную роль еще в 1997 году, когда проект находился на стадии разработки. В то же время Кейдж покинул проект «Супермен жив» Тима Бертона, который так и не был создан. Но как говорится, не сложилось. Однако позднее Кейдж сыграл другого персонажа Marvel — Призрачного гонщика.

После выхода «Титаника» имя Ди Каприо стало широко известным. Практически любой проект с его участием выглядел бы более привлекательным. Официально ему не делали серьезных предложений относительно этой роли, и он не проходил пробы, однако продюсеры были заинтересованы в сотрудничестве с Ди Каприо.

Так или иначе, но кроме Роберта Дауни-младшего и правда, невозможно представить себе другого Железного человека. А как кажется вам, кто бы мог сыграть известного героя?