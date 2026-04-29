Главная премьера мая 2026 года: когда выйдет сериал «След Чикатило»

Этот сериал «След Чикатило» продолжает исследовать тематику, уже знакомую поклонникам детективов о реальных преступлениях.

Сюжет основан на подлинных событиях и разворачивается на юге России, где несколько десятилетий назад действовал один из самых жестоких преступников советской эпохи — Андрей Чикатило.

Премьера проекта запланирована на 21 мая в онлайн-кинотеатре Okko.

В главных ролях зрителей ждут Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин. Также в актерский состав вошли Олег Каменщиков, Николай Козак, Евгений Шириков, Георгий Мартиросян, Ольга Смирнова и другие. Режиссером выступает Гога Мамаджанян.

События сериала разворачиваются в период, когда страна начинает оправляться от последствий 90-х. Россияне вновь начинают посещать черноморские курорты, которые становятся притяжением для преступных группировок. Здесь они не только обманывают и грабят, но и совершают самые ужасные преступления, не щадя ни женщин, ни пожилых людей, ни детей.

Следственные органы сталкиваются с безвыходной ситуацией: у них нет ни одной зацепки, ни одной улики. В это время Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и его супруга Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева) отправляются в отпуск в Крым, полные надежд на отдых и радостное пополнение в семье, так как Ирина ждет ребенка. Однако молодая пара становится жертвами преступников из «Банды Амазонок», которую возглавляет загадочная Оспа (Ольга Смирнова).

Напомним также про основные проекты про Чикатило. Первым является «Чикатило» (2020–2022). В главных ролях: Дмитрий Нагиев (Андрей Чикатило), Константин Лавроненко (следователь Тимур Кесаев), Дмитрий Власкин (капитан Виталий Витвицкий) и другие. Сериал рассказывает о двойной жизни Чикатило и о напряжённом расследовании его убийств. Действие начинается в 1980-х годах в Ростовской области, где из-за участившихся преступлений туда направляется следственная группа из Москвы.

Затем был снят проект «Тени Чикатило». Там играют: Фёдор Лавров (Дмитрий Попцов), Николай Козак (Александр Ковалёв), Дмитрий Власкин (Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (Ирина Овсянникова), Дмитрий Нагиев (Андрей Чикатило). Этот проект рассказывает об «ангарском маньяке» Михаиле Попцове. После поимки Чикатило следственная группа отправляется в Иркутскую область, чтобы расследовать дело Попцова, который решил «догнать и перегнать» своего кумира по количеству жертв.

Так что любителей сериалов, основанных на реальных событиях, ждет новый осторосюжетный проект. Ждемс.