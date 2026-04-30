Русский English
По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов»

30 апреля 2026 07:00
Эта версия позволяет по-новому взглянуть на события сериала.

За восемь сезонов «Игры престолов» на экране мелькнуло множество ярких отрицательных персонажей — от жестокого Рамси Болтона до безумного Джоффри Баратеона. Но лишь Серсея Ланнистер по праву считается главным антагонистом всей саги, оставив позади даже Короля Ночи.

Жестокость проявилась в ней ещё в детстве. В девять лет она велела изуродовать служанку-ровесницу, лишив ту глаза. Этот факт позже упомянет Тирион.

В первом сезоне она потребовала казни лютоволчицы Леди, питомицы Сансы, не сумев добраться до виновного зверя. Причём сделать это заставила самого Неда Старка.

Серсея хладнокровно спланировала гибель короля Роберта. Но вершиной её беспощадности стал взрыв Великой септы Бейлора с использованием дикого огня. Этот расчётливый теракт уничтожил врагов, однако обернулся трагедией для неё самой — её сын Томмен не перенёс увиденного.

Серсея выросла в атмосфере интриг и циничного расчёта. Отец воспринимал её лишь как разменную монету в политических играх. Это сформировало её мировоззрение: семья Ланнистер превыше всего, а любое средство для её возвышения оправдано.

В итоге именно жажда власти и паранойя сделали Серсею самым страшным врагом не для других, а для неё самой. Её история — это горькая иллюстрация того, как стремление удержать трон в конечном счёте уничтожает всё, что ей дорого, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Светлана Левкина
