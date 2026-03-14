Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган прокомментировали роль злодея в новом «Джеймсе Бонде»

Ах, какой бы мог быть злодей!

Издание ExtraTV провело интервью со звездами фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» Киллианом Мёрфи и Барри Кеоганом, в котором они обсудили возможность появления в новом фильме о Джеймсе Бонде в роли злодея.

Киллиафн Мёрфи признался, что не уверен, сможет ли он выделить время для роли антагониста в шпионском фильме, так как сейчас он занят другими проектами.

«Не знаю насчёт злодея в Бонде. Я сейчас поглощён работой», — отметил актёр.

Барри Кеоган, в свою очередь, подчеркнул, что ни за что не согласился бы играть самого агента 007, однако роль злодея его вполне привлекает и кажется интересной.

Напомним, что новый фильм о Джеймсе Бонде запланирован к выходу в 2028 году. Режиссером проекта станет Дени Вильнёв, известный по своей работе над «Дюной». Интересно, что сценаристом картины выступит Стивен Найт, который ранее сотрудничал с Киллианом Мёрфи на «Острых козырьках».