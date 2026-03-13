Брэдли Купер снимет приквел культовых «Одиннадцати друзей Оушена»

13 марта 2026 19:00
Легендарная криминальная комедия обретает силуэты.  

По данным инсайдеров, Брэдли Купер, который также исполнит одну из главных ролей, может взять на себя режиссерские обязанности в новом фильме киносерии «Одиннадцати друзей Оушена».

Проект, где Купер сыграет вместе с Марго Робби, испытывает творческие трудности с момента анонса три года назад. Первым постановщиком был объявлен Джей Роач, но он ушел из проекта после серии переносов. Его заменил Ли Айзек Чун, который внезапно покинул съемочную группу в прошлом месяце. Официальной причиной называли творческие разногласия.

Журналист Puck Мэтт Беллони сообщил, что студия нашла выход: предполагается, что режиссерские полномочия может принять на себя сам Брэдли Купер. Источники отмечают, что соглашение пока не подписано, но процесс идет к тому, что Купер станет режиссером. Съемки, которые ранее оказались под вопросом, предварительно теперь запланированы налето 2026 года.

О сюжете приквела известно немного. По сведениям Deadline, сценарий готов и одобрен. Ранее сообщали, что фильм может выйти под названием «Оушены» и показать родителей Дэнни Оушена — героя, которого в 2000-х играл Джордж Клуни. В картине супруги Оушен учат своих детей — молодых Дэнни и Дебби (в оригинале роль Дебби исполнила Сандра Буллок) — мастерству похищения имущества богатых. Действие разворачивается на фоне Гран-при Монако 1962 года.

Фото: Кадр из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»
Камилла Булгакова
Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Звезда «Титаника» Кейт Уинслет сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — слухи подтвердились Читать дальше 13 марта 2026
ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана ДиКаприо и Шаломе в пролете: кто стал лучшим актером и актрисой кинопремии «Оскара-2026» — известны и лауреаты ролей второго плана Читать дальше 16 марта 2026
Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган прокомментировали роль злодея в новом «Джеймсе Бонде» Киллиан Мёрфи и Барри Кеоган прокомментировали роль злодея в новом «Джеймсе Бонде» Читать дальше 14 марта 2026
«Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? «Я был разочарован»: возлюбленного Энди не будет во второй части «Дьявол носит Prada», но почему? Читать дальше 17 марта 2026
Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Мечты все-таки сбываются: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций Читать дальше 17 марта 2026
Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш Один из самых известных романов Сильвии Плат будет экранизирован: на главную роль претендует Билли Айлиш Читать дальше 16 марта 2026
«Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка «Оскар»-2026: за лучший саундтрек бились 5 лент, но победитель только один — для композитора третья статуэтка Читать дальше 16 марта 2026
Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно Всего 1 картина стала главным триумфатором «Оскара» — собрали все, что только можно Читать дальше 16 марта 2026
Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Абсолютный рекорд «Золотой малины»: фильм Тимура Бекмамбетова признан худшей картиной года Читать дальше 16 марта 2026
