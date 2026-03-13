Брэдли Купер снимет приквел культовых «Одиннадцати друзей Оушена»

По данным инсайдеров, Брэдли Купер, который также исполнит одну из главных ролей, может взять на себя режиссерские обязанности в новом фильме киносерии «Одиннадцати друзей Оушена».

Проект, где Купер сыграет вместе с Марго Робби, испытывает творческие трудности с момента анонса три года назад. Первым постановщиком был объявлен Джей Роач, но он ушел из проекта после серии переносов. Его заменил Ли Айзек Чун, который внезапно покинул съемочную группу в прошлом месяце. Официальной причиной называли творческие разногласия.

Журналист Puck Мэтт Беллони сообщил, что студия нашла выход: предполагается, что режиссерские полномочия может принять на себя сам Брэдли Купер. Источники отмечают, что соглашение пока не подписано, но процесс идет к тому, что Купер станет режиссером. Съемки, которые ранее оказались под вопросом, предварительно теперь запланированы налето 2026 года.

О сюжете приквела известно немного. По сведениям Deadline, сценарий готов и одобрен. Ранее сообщали, что фильм может выйти под названием «Оушены» и показать родителей Дэнни Оушена — героя, которого в 2000-х играл Джордж Клуни. В картине супруги Оушен учат своих детей — молодых Дэнни и Дебби (в оригинале роль Дебби исполнила Сандра Буллок) — мастерству похищения имущества богатых. Действие разворачивается на фоне Гран-при Монако 1962 года.