Расписание Миньоны и Монстры в Кокшетау на 9 июля 2026 Cinema Alem г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34 2D, RU 10:00 от 1500 ₸ 11:45 от 1500 ₸ 13:30 от 1800 ₸ 15:15 от 1800 ₸ 17:00 от 2200 ₸ 18:45 от 2200 ₸ 20:30 от 2200 ₸ 22:15 от 2200 ₸ Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио» 2D, RU 11:00 от 2400 ₸ 12:00 от 2400 ₸ 13:10 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 18:30 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸