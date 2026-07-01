Угадаете советский фильм по платью героини? Этот летний тест проходят только внимательные зрители

На этой неделе зрители взахлеб смотрят эти 3 проекта на ИВИ: в топе «Мажор», шедевр Гая Ричи, а что еще?

Гэндальф из «Властелина колец» вам никого не напоминает? Списан с героев совсем других сюжетов

В 3 сезоне «Дома дракона» HBO показал то, что зрители ждали годами: вот такой финал должен быть у «Игры престолов»

Помните сказки и мультфильмы СССР? Этот летний тест из 5 вопросов смогут пройти только настоящие знатоки

Взялись за экранизацию, но сделали только хуже: 3 сериала, которые испортили книжный оригинал — и им не простили

Netflix закрыл их слишком рано: 3 сериала, продолжение которых можно узнать только в книгах — за «Тень и кость» мне реально обидно

Эти 2 советских детектива ничуть не уступают современным: №1 — культовый мини-сериал с Басилашвили

Эти 3 сериала заставляют нажимать кнопку «следующая серия» до самого финала: конечно, «Извне» тоже в списке

Танец драконов он не переживет: что станет с Эймондом из «Дома дракона» — Мартин давно решил его судьбу

Тратили миллионы на съемки, а это просмотрели: 3 самых нелепых ляпа в «Великолепном веке»