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Киноафиша Фильмы Миньоны и Монстры Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Кокшетау на сегодня

Расписание Миньоны и Монстры (2026) в Кокшетау на сегодня

Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры приключения, анимация, боевик 2026 / США
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Завтра 9
Формат сеанса
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Расписание Миньоны и Монстры в Кокшетау на 9 июля 2026
Cinema Alem г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
10:00 от 1500 ₸ 11:45 от 1500 ₸ 13:30 от 1800 ₸ 15:15 от 1800 ₸ 17:00 от 2200 ₸ 18:45 от 2200 ₸ 20:30 от 2200 ₸ 22:15 от 2200 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
11:00 от 2400 ₸ 12:00 от 2400 ₸ 13:10 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 17:30 от 2800 ₸ 18:30 от 2800 ₸ 18:40 от 3200 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 21:50 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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