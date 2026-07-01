Showtimes for Minions 3 in Kokshetau on 9 July 2026 Cinema Alem g. Kokshetau, ul. Kuybysheva, 34 2D, RU 10:00 from 1500 ₸ 11:45 from 1500 ₸ 13:30 from 1800 ₸ 15:15 from 1800 ₸ 17:00 from 2200 ₸ 18:45 from 2200 ₸ 20:30 from 2200 ₸ 22:15 from 2200 ₸ Kinoplexx 6 Rio g. Kokshetau, ul. Saken Zhunusova, 7/1, TRTs «Rio» 2D, RU 11:00 from 2400 ₸ 12:00 from 2400 ₸ 13:10 from 2400 ₸ 14:10 from 2800 ₸ 15:10 from 2800 ₸ 15:20 from 2800 ₸ 16:20 from 2800 ₸ 17:20 from 2800 ₸ 17:30 from 2800 ₸ 18:30 from 2800 ₸ 18:40 from 3200 ₸ 19:40 from 3200 ₸ 20:40 from 3200 ₸ 20:50 from 3200 ₸ 21:50 from 3200 ₸