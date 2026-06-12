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Очень страшное кино 6
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Кокшетау
Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Кокшетау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
22:00
от 2200 ₸
23:50
от 2200 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
22:10
от 3200 ₸
22:40
от 3200 ₸
23:10
от 2800 ₸
23:40
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
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