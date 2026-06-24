На ИВИ этот российский сериал получил роскошные 8,8 балла: СССР 1980-х и маньяк, убивающий только женщин

До сих пор он пользуется огромной популярностью у зрителей.

У российских зрителей есть особая слабость к детективам, основанным на реальных событиях. Но даже среди них «Душегубы» стоят особняком. Спустя несколько лет после премьеры сериал продолжает получать высокие оценки, а в онлайн-кинотеатре ИВИ его рейтинг достиг внушительных 8,8 балла.

И это тот редкий случай, когда зрительские оценки совсем не выглядят завышенными.

Реальная история страшнее любого вымысла

Действие сериала разворачивается в Белорусской ССР середины 1980-х. После загадочного исчезновения сотрудника ГАИ следствие неожиданно выходит на серию жестоких убийств женщин. За расследование берется следователь по особо важным делам Леонид Ипатьев, который быстро понимает: преступления связаны между собой, а настоящий убийца все еще находится на свободе.

Особенно пугает то, что в основе сюжета лежит реальное дело витебского маньяка Геннадия Михасевича. Пока следствие допускало ошибки и отправляло за решетку невиновных людей, преступник продолжал убивать. Именно эта документальная основа делает историю по-настоящему тревожной.

Не только про маньяка

Главное достоинство «Душегубов» в том, что сериал не превращает расследование в аттракцион ужасов. Авторы гораздо больше внимания уделяют работе следователей, бюрократическим ошибкам и цене, которую приходится платить за каждое неверное решение.

Сергей Марин создал убедительный образ Леонида Ипатьева — человека, который пытается бороться не только с преступником, но и с системой. Благодаря этому история воспринимается как серьезная криминальная драма, а не просто очередной сериал про маньяка.

Почему зрители продолжают советовать этот сериал

В отзывах чаще всего хвалят атмосферу советской эпохи, напряженный сценарий и отсутствие лишней мелодрамы. Многие зрители признаются, что начали смотреть ради очередного детектива, а получили гораздо более глубокую историю о следствии, ошибках и человеческих судьбах.

Наверное, именно поэтому «Душегубы» до сих пор входят в число самых высоко оцененных российских детективов. И если вы пропустили этот сериал несколько лет назад, сейчас самое время это исправить.