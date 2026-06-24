Что смотреть на неделе с 22 по 28 июня на ТВ: хиты НТВ на этот раз «уделал» неожиданный сериал по СТС с Розановой

Если «Леший» вас не впечатлил, включайте эти новинки.

От военных расследований и криминальных загадок до убийства в элитном посёлке — на этой неделе российским сериалам есть чем удивить. Причём один из самых любопытных детективов неожиданно оказался не на НТВ, а на СТС.

«Престиж» — детектив недели

Если выбирать один сериал, который действительно стоит добавить в список просмотра, то это «Престиж». История начинается с убийства няни в закрытом коттеджном посёлке, где живут богатые и влиятельные люди. На первый взгляд кажется, что виновника быстро найдут, но очень скоро становится понятно: практически каждый местный житель что-то скрывает.

Расследование ведёт опытная следователь Елизавета Егоровна в исполнении Ирины Розановой. Её героиня шаг за шагом вскрывает тайны жителей посёлка и выясняет, что за идеальными фасадами особняков скрывается куда больше грязных секретов, чем можно было представить. Любителям историй в духе «Большой маленькой лжи» и «Отчаянных домохозяек» определённо стоит обратить внимание.

«Аллигатор» — шпионы, заговоры и 1943 год

На Первом канале продолжается военный детектив «Аллигатор» с Павлом Трубинером. Действие разворачивается в Астане 1943 года, где майор контрразведки Стариков вместе со следователем Турчиным охотится на немецких агентов и преступные группировки.

Главное достоинство сериала — атмосфера постоянной опасности. Здесь никогда не знаешь, кто окажется союзником, а кто работает на врага. Для поклонников исторических детективов это одна из самых заметных премьер сезона.

«Загляни ему в голову» — когда преступника нужно понять

Новый сезон сериала с Кириллом Жандаровым продолжает историю необычного психиатра-криминалиста, который помогает раскрывать самые сложные преступления. Его методы по-прежнему вызывают вопросы у коллег, но результаты говорят сами за себя.

В новых сериях героя ждут не только очередные расследования, но и серьёзные перемены в личной жизни. А ещё история делает неожиданный поворот, связанный с его семьёй. Если первый сезон понравился, продолжение точно не разочарует.

Что выбрать?

На этой неделе выбор получился на редкость удачным. Любителям исторических расследований подойдёт «Аллигатор», поклонникам психологических детективов — «Загляни ему в голову». Но главным открытием недели всё же выглядит «Престиж», где Ирина Розанова отправляется расследовать убийство среди миллионеров и очень быстро понимает, что подозревать нужно абсолютно всех.