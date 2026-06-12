Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тролли возвращаются!
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Караганде
Расписание сеансов Тролли возвращаются!, 2026 в Караганде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о мультфильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тролли возвращаются!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair
г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
15:50
от 3000 ₸
19:10
от 3400 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
14:50
от 3000 ₸
18:10
от 3400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Бабай
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667