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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Караганде

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Караганде

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Сегодня 12
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
23:00 от 3400 ₸ 23:10 от 3400 ₸ 01:00 от 3000 ₸ 01:10 от 3000 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
22:00 от 3400 ₸ 22:10 от 3400 ₸ 00:00 от 3000 ₸ 00:10 от 3000 ₸
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