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Киноафиша Статьи Хочу стереть память и заново посмотреть эти 3 сериала 2026 года: только включила — и залипла до финала

Хочу стереть память и заново посмотреть эти 3 сериала 2026 года: только включила — и залипла до финала

22 июня 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «56 дней»

С удовольствием бы прожила эти эмоции снова.

Каждый год выходит огромное количество сериалов, но лишь немногие способны вызвать желание забыть всё увиденное и посмотреть заново, словно впервые. В 2026 году таких проектов оказалось сразу несколько. Они не похожи друг на друга ни жанром, ни атмосферой, но объединяет их одно — оторваться от просмотра практически невозможно.

«56 дней» — триллер, который не отпускает до последней минуты

На первый взгляд это история любви. Оливер и Сиара знакомятся случайно, между ними вспыхивает роман, который очень быстро становится центром их жизни.

Но уже в самом начале зритель знает страшную деталь: спустя 56 дней полиция обнаружит в квартире разложившийся труп.

Сериал постоянно играет с ожиданиями. Каждая серия заставляет менять мнение о героях, подозревать то одного, то другого. История постепенно превращается из романтической драмы в напряженный психологический триллер, где доверять нельзя никому.

«Вне кампуса» — романтическая история, от которой сложно оторваться

Кадр из сериала «Вне кампуса»

После череды тяжелых драм и детективов иногда хочется чего-то легкого, но при этом эмоционального. Именно таким оказался сериал «Вне кампуса».

В центре сюжета — студентка Ханна Уэллс и популярный хоккеист Гаррет Грэм. Их отношения начинаются как обычная сделка и фиктивный роман, но постепенно перерастают в настоящие чувства.

Казалось бы, знакомая история. Но сериал подкупает харизматичными героями, отличной химией между персонажами и атмосферой студенческой жизни. Неудивительно, что проект продлили на второй сезон еще до премьеры первого.

«Рыцарь Семи Королевств» — лучшее возвращение в мир Вестероса

После «Игры престолов» и «Дома дракона» многие сомневались, способен ли новый проект по книгам Джорджа Мартина снова удивить зрителей.

Оказалось — способен.

Сериал переносит нас на сто лет раньше событий основной саги и рассказывает историю сира Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга. Здесь меньше масштабных войн и драконов, зато гораздо больше приключений, юмора и настоящего духа старого Вестероса.

Главное достоинство сериала — его герои. За их путешествием интересно наблюдать буквально с первых минут, а атмосфера сказочного рыцарского приключения вызывает редкое чувство уюта, которого так не хватало франшизе в последние годы.

Сериалы, которые хочется открыть заново

«56 дней», «Вне кампуса» и «Рыцарь Семи Королевств» доказывают, что в 2026 году зрителям все еще есть чем удивляться.

Один держит в напряжении до самого финала. Второй заставляет переживать за отношения героев. Третий возвращает в любимый фэнтезийный мир.

Именно про такие проекты обычно говорят: «Как жаль, что нельзя стереть память и посмотреть их заново».

Фото: Кадр из сериала «56 дней»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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