Детективы на НТВ, безусловно, хороши, но вы видели этот сериал на «России 1»? Одна из лучших новинок лета 2026 года

Исторически так сложилось, что именно НТВ считается главным поставщиком российских детективов. «Невский», «Первый отдел», «Лихач», «Шеф» — у канала давно сформировалась своя аудитория. Но иногда проекты других телеканалов приятно удивляют. Именно таким сериалом для многих зрителей стал восьмисерийный детектив «Когда горит огонь», который недавно завершил показ на «России 1».

Главная героиня истории — талантливый хирург Лера Ершова. Устав от своей прежней жизни, она уезжает в небольшой город на Волге и устраивается фельдшером. Однако спокойная жизнь быстро заканчивается: вокруг начинают происходить события, которые постепенно складываются в полноценный криминальный детектив.

Незамыленные лица вместо привычных звезд

Одна из главных причин, почему сериал так хорошо работает, — актерский состав. В центре сюжета Варвара Феофанова, Илья Малаков и Гела Месхи. Это актеры, которых зрители знают, но при этом они не мелькают на экране каждую неделю.

Особенно впечатляет Варвара Феофанова. Ее Лера получилась живой, искренней и человечной. Это не супергерой в белом халате, а человек, который действительно переживает за окружающих и готов помогать даже совершенно незнакомым людям.

Детектив с человеческим лицом

В последние годы многие криминальные сериалы делают ставку на перестрелки, погони и жестких оперативников. «Когда горит огонь» идет другим путем.

Да, здесь есть расследования, тайны и напряженные сюжетные линии. Но в первую очередь это история о людях. О тех, кто ошибается, теряет близких, ищет поддержку и пытается начать жизнь заново.

Особенно сильными получились линии девочки Даши, оказавшейся в центре трагических событий, и бывшей актрисы, которой Лера буквально помогает вернуться к нормальной жизни.

Почему сериал стоит посмотреть

«Когда горит огонь» нельзя назвать громким хитом уровня «Первого отдела» или «Невского». Но именно такие проекты часто становятся приятными открытиями.

Красивые съемки волжских городов, хороший актерский ансамбль, крепкая детективная интрига и редкая для современного телевидения душевность делают этот сериал особенным.

Если вы устали от бесконечных криминальных войн, супергероических следователей и однотипных сюжетов, то «Когда горит огонь» вполне может стать тем самым сериалом, который напомнит, что хороший детектив — это не только преступление, но и история людей, которым хочется сопереживать.