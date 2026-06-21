Начнете хаотично, а закончите маниакально: 10 сериалов, где порядок эпизодов вообще не имеет никакого значения

Бывает, хочется включить сериал и не утонуть в длинных сюжетных арках, которые требуют пересмотра прошлых сезонов. Для таких вечеров идеально подходят антологии, ситкомы и процедуралы — проекты, где каждая серия рассказывает отдельную историю и не требует подготовки.

В этой подборке — 10 лучших сериалов, которые можно начать смотреть с любого эпизода. Здесь есть всё: от футуристических экспериментов и паранормальных расследований до абсурдных комедий и трогательных медицинских драм. Просто выбирайте настроение — и нажимайте «play».

Эти сериалы подходят для любого вечера и любого настроения. Хотите пощекотать нервы — включайте «Чёрное зеркало» или «Сумеречную зону». Нужен лёгкий юмор — загляните в «Офис» или «Теорию большого взрыва». А если хочется трогательных историй — серии «Анатомии страсти» точно не оставят равнодушными.

Смотрите в любом порядке и открывайте новые истории тогда, когда вам удобно.

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