«Властелин колец», конечно, легендарный, но эти 3 фэнтези-фильма изменили кино за последние 25 лет не меньше

И они уже давно вошли в историю этого жанра.

Когда говорят о великом фэнтези, разговор почти всегда сводится к «Властелину колец». Но если оглянуться на последние 25 лет, станет понятно: жанр давно живет не только Средиземьем. За это время появилось несколько фильмов, которые не просто стали хитами, а буквально изменили представление о том, каким может быть фэнтезийное кино.

И что интересно, все они сделали это по-разному. Один доказал, что анимация может быть большим искусством. Второй подарил миру новую эпоху волшебства. А третий показал, что сказка способна получить главный «Оскар».

«Унесённые призраками»

В 2001 году Хаяо Миядзаки выпустил историю девочки Тихиро, которая случайно оказывается в загадочном мире духов. На бумаге сюжет звучит как обычная сказка, но на экране всё работает совсем иначе.

«Унесённые призраками» стали редким примером фильма, который одинаково любят и дети, и взрослые. Одни видят в нем красивое приключение, другие — историю взросления, одиночества и поиска себя.

Сегодня этот фильм считается не просто одним из лучших аниме в истории, а одной из важнейших картин XXI века. И именно он помог миллионам зрителей за пределами Японии открыть для себя мир японской анимации.

«Гарри Поттер и философский камень»

Сейчас сложно представить, что когда-то не существовало ни фильмов о Гарри Поттере, ни огромной франшизы, выросшей вокруг них.

Первый фильм вышел в 2001 году и сразу стал культурным феноменом. Хогвартс, письма из школы магии, распределяющая шляпа, квиддич — всё это моментально стало частью поп-культуры.

Конечно, позже франшиза стала гораздо мрачнее и масштабнее, но именно «Философский камень» подарил зрителям то самое чувство волшебства, которое до сих пор заставляет пересматривать фильм спустя четверть века.

«Форма воды»

Если кто-то до сих пор считает фэнтези исключительно развлечением, ему стоит посмотреть «Форму воды».

Фильм Гильермо дель Торо рассказывает историю любви немой уборщицы и загадочного существа, которого держат в секретной лаборатории. Звучит странно. Но именно эта необычная история покорила критиков и зрителей по всему миру.

В 2018 году «Форма воды» получила четыре премии «Оскар», включая награду за лучший фильм года. Для жанра это был важный момент. Картина доказала, что фэнтези может быть не только зрелищным, но и глубоким, трогательным и по-настоящему авторским кино.