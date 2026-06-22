«Я ненавидела ее»: как Мерьем Узерли относится к роли Хюррем, которая сделала из нее звезду

Миллионы зрителей по всему миру помнят Мерьем Узерли в образе Хюррем-султан — яркой, властной, роковой женщины, без которой трудно представить «Великолепный век». Но мало кто знает, какой ценой актрисе далась эта роль. В документальном фильме «Создание легенды» Узерли впервые откровенно рассказала: Хюррем едва не сломала её как личность.

«Я чувствовала, как Роксолана вытягивает из меня жизнь»

Съёмки в «Великолепном веке» были для Мерьем триумфом — и одновременно тяжелейшим испытанием. Чтобы вжиться в образ Хюррем, она не просто играла — она жила её жизнью. Узерли вспоминает, как в первые месяцы буквально обращалась к духу Роксоланы, читала о ней ночами, мысленно разговаривала, стараясь понять каждое её решение.

Но вместо вдохновения пришло истощение:

«Иногда мне казалось, что Хюррем отвечает мне. Что её голос звучит у меня в голове».

Постепенно актриса стала чувствовать, как теряет себя:

«Я была Мерьем только в паспорте. Всё остальное принадлежало ей».

Хюррем была слишком сильной — и слишком жестокой

По словам актрисы, именно сила Хюррем и была её проклятием. Чтобы соответствовать образу на экране, Мерьем приходилось мобилизовать всё: энергию, эмоции, тело. Съёмочные дни превращались в эмоциональное выгорание. А самое тяжёлое — это постоянное внутреннее противоречие.

«Я ненавидела её за некоторые поступки. Но старалась её оправдать. Хоть как-то», — признаётся актриса.

Она понимала: зрители любят героиню, но внутри себя чувствовала, что играет женщину, с которой никогда не смогла бы подружиться в реальной жизни.

Зрители видели Хюррем — но не видели Мерьем

Самое страшное, признаётся Узерли, — это полное стирание личности. Для продюсеров, прессы, зрителей она стала Хюррем — и только. «Иногда и я сама забывала, что это лишь сценарий, а не моя собственная история», — вспоминает она. Именно это напряжение в конечном счёте вынудило её на резкий и болезненный уход из проекта.

Но сожалений нет

Несмотря на эмоциональное выгорание и психологические трудности, Мерьем признаёт: роль Хюррем была важной вехой. Она дала ей славу, опыт, силу. И научила главному — защищать себя. Сегодня актриса продолжает сниматься и пробовать новые роли, подчёркивая: Хюррем — лишь одна из них. Важная, но не единственная.