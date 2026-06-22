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Киноафиша Статьи «Фальшивый детектив, разбавленный мылодрамой»: как смотрится легендарная «Ликвидация» в 2026 году

«Фальшивый детектив, разбавленный мылодрамой»: как смотрится легендарная «Ликвидация» в 2026 году

22 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ликвидация»

Не все зрители оценивают проект высоко.

Даже в 2026 году, когда зрителей сложно удивить дорогими детективами и многосерийными криминальными драмами, «Ликвидация» остается сериалом, который продолжают пересматривать. Проект Сергея Урсуляка вышел еще в 2007 году, но обсуждения вокруг него не утихают до сих пор.

Сегодня «Ликвидацию» часто называют не сериалом, а полноценным многосерийным фильмом. И в этом есть доля правды. История послевоенной Одессы, борьбы с бандитизмом и поисков загадочного Академика выглядит масштабно даже по современным меркам.

Что зрители хвалят в 2026 году

Главное, за что сериал продолжают любить, — атмосфера. Многие зрители отмечают, что одесский колорит, особый говор персонажей и внимание к деталям создают ощущение полного погружения в эпоху.

Отдельных похвал удостаивается актерский состав. В обсуждениях регулярно вспоминают Владимира Машкова в роли Давида Гоцмана, Сергея Маковецкого, Светлану Крючкову, Александра Семчева и Владимира Меньшова. Один из зрителей написал:

«Это не сериал, а многосерийный художественный фильм. Браво режиссеру, артистам и всей команде».

Многие признаются, что пересматривают «Ликвидацию» уже не первый раз и каждый раз находят новые детали.

Но без критики тоже не обходится

Кадр из сериала «Ликвидация»

Интересно, что спустя годы появились и более сдержанные оценки. Некоторые зрители считают, что сериал слишком театрализован, а отдельные сюжетные линии выглядят наивно по современным стандартам.

Есть претензии к историческим неточностям, отдельным персонажам и некоторым актерским работам. Кто-то даже пишет, что при повторном просмотре история уже не производит такого сильного впечатления, как в момент премьеры.

«Фальшивый и наиграный детектив разбавленный дешёвой мылодрамой», — есть и явная критика.

Почему сериал выдержал проверку временем

За последние годы вышли десятки детективов о милиции, бандитах и послевоенном времени. Но большинство из них быстро забываются. «Ликвидация» же остается в числе тех редких проектов, которые продолжают обсуждать почти два десятилетия спустя.

Возможно, секрет в том, что здесь удачно соединились сильный сценарий, яркие персонажи и актерские работы, которые давно стали частью истории российского телевидения.

Именно поэтому в 2026 году «Ликвидация» по-прежнему смотрится не как архивный сериал из прошлого, а как один из главных отечественных детективов своего времени.

Фото: Кадр из сериала «Ликвидация»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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