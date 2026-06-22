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Помните ту мумию в бинтах в «Клюквенном щербете»? Она вернулась — в турдизи ходит слух, что это будет Доа

22 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Официальных подтверждений пока не поступило.

До премьеры пятого сезона «Клюквенного щербета» еще есть время, но поклонники уже вовсю обсуждают возможные сюжетные повороты. И один из самых громких слухов последних дней связан с возвращением Доа — героини, судьба которой, казалось бы, была окончательно решена.

Фанаты уверены, что история еще не закончена

В социальных сетях активно распространяется теория, согласно которой Доа может вернуться в новом сезоне. Причем не просто вернуться, а снова стать одной из ключевых фигур в истории семьи Унал.

Основанием для таких предположений стали события четвертого сезона. Тогда зрителям показали загадочную женщину в бинтах, которой оказалась Хазан. После этого ее сюжетная линия довольно быстро завершилась, но многие поклонники посчитали, что сценаристы специально оставили пространство для новых интриг.

Неожиданный поворот с Хазан

Согласно слухам, которые сейчас обсуждают фанаты турецкой драмы, Хазан может оказаться вовсе не тем человеком, за которого ее приняли зрители.

По одной из популярных версий, именно она и является выжившей Доа. Якобы после взрыва яхты героиня чудом осталась жива, потеряла память и долго восстанавливалась после тяжелых травм. А возвращение в семью может произойти уже в пятом сезоне.

Дополняет теорию еще один любопытный момент: поклонники предполагают, что Доа может появиться с новой внешностью после пластической операции.

Но есть важная деталь

Пока никаких официальных подтверждений этой информации нет. Более того, нет и новостей о возвращении Сылы Тюркоглу в проект.

А это значит, что даже если сценаристы действительно решат вернуть Доа в сюжет, роль, вероятнее всего, исполнит уже другая актриса.

Стоит ли верить этим слухам?

Честно говоря, после событий четвертого сезона удивляться уже сложно. Создатели «Клюквенного щербета» не раз доказывали, что способны возвращать персонажей тогда, когда зрители уже окончательно с ними попрощались.

Поэтому версия с возвращением Доа не выглядит совсем уж фантастической. Тем более что поклонники до сих пор считают ее одной из самых важных героинь сериала.

Пока остается только ждать официальных новостей. Но если слух окажется правдой, пятый сезон вполне может начаться с одного из самых громких возвращений за всю историю «Клюквенного щербета».

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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