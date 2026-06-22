Из десятков российских сериалов Мария Аронова выбрала один: у этого детектива оценка высокая — 7,9 из 10

У проекта уже есть масса поклонников.

Мария Аронова давно заслужила репутацию актрисы, которая не раздает комплименты направо и налево. Поэтому особенно интересно узнать, какие российские сериалы впечатляют ее как зрителя.

В недавнем интервью порталу «Киноафиша» актриса призналась, что внимательно следит за отечественными премьерами и среди современных проектов особенно выделяет детективный сериал «Фишер».

Детектив, который зацепил даже Аронову

По словам Марии Ароновой, «Фишер» стал одним из тех проектов, которые действительно произвели на нее сильное впечатление.

Актриса отметила, что в последние годы в российском кино появилось немало качественных работ, но именно этот сериал она вспомнила одной из первых.

Неудивительно, что выбор пал именно на «Фишера». История расследования серии жестоких преступлений стала одним из самых обсуждаемых российских детективов последних лет. Зрителей зацепила не только напряженная атмосфера, но и сильные актерские работы.

Сильные актеры и серьезная история

Сегодня зрителя сложно удивить очередным детективом про поиски преступника. Но «Фишеру» удалось стать чем-то большим, чем просто криминальной историей, и оценка в 7,9 это подтверждает.

Сериал сочетает напряженное расследование, психологическую драму и тяжелую человеческую историю. Именно такие проекты чаще всего получают признание не только аудитории, но и профессионального сообщества.

Когда рекомендация действительно важна

За свою карьеру Мария Аронова снялась в десятках фильмов и сериалов, поэтому ее мнение сложно назвать случайным.

Если вы по каким-то причинам пропустили «Фишера», то рекомендация одной из самых уважаемых российских актрис — хороший повод наверстать упущенное. Тем более что сериал уже давно закрепился в списках лучших отечественных детективов последних лет.