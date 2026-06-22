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Главный конкурент «Пацанов» после финала: включайте этот сериал, если душа требует крови и отрубленных голов

22 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пацаны»

Оба проекты созданы Prime Video.

«Пацаны» закончились? Тогда у меня есть сериал, который заполнит эту дыру лучше любого супергеройского шоу. И нет, это не очередная история про спасение мира. Это «Фаллаут» — безумный, жестокий, местами отвратительный и при этом невероятно увлекательный сериал, который по вайбу неожиданно напоминает «Пацанов» даже сильнее, чем многие прямые конкуренты.

Если после финала «Пацанов» вам не хватает крови, чёрного юмора и ощущения, что умереть может вообще кто угодно, обратите внимание на «Фаллаут».

Мир, который давно сломался

События сериала разворачиваются спустя более двухсот лет после ядерной войны. Пока избранные поколения живут в стерильных подземных убежищах, на поверхности царит настоящий ад.

Главная героиня Люси Маклин выросла в Убежище №33 и искренне верит, что мир устроен разумно и справедливо. Но однажды рейдеры похищают её отца, и девушке приходится выйти наружу.

Проблема в том, что за дверями убежища нет ни порядка, ни закона, ни привычной морали. Есть только пустошь, мутанты, психопаты, наёмники и люди, готовые убить за банку консервов.

Почему поклонникам «Пацанов» стоит посмотреть именно его

Кадр из сериала «Фаллаут»

На первый взгляд эти сериалы вообще не похожи. В одном — супергерои и корпорации. В другом — постапокалипсис и ядерные руины. Но атмосфера у них удивительно близкая.

«Фаллаут» так же любит ломать ожидания зрителя. Здесь никто не пытается быть благороднее, чем есть на самом деле. Хорошие люди совершают ужасные поступки, злодеи внезапно вызывают сочувствие, а каждая новая серия способна резко свернуть туда, куда сценарий вроде бы не собирался.

И, конечно, сериал не стесняется жестокости. Отрубленные конечности, перестрелки, взрывы, мутанты и весьма специфический юмор здесь встречаются регулярно.

Лучшее лекарство после финала

«Пацаны» всегда были не просто сериалом про супергероев. Это была едкая сатира на власть, жадность и человеческие пороки.

«Фаллаут» работает похожим образом. Только вместо супергеройских плащей здесь ржавые пустоши, радиация и остатки цивилизации.

Сериал получился дерзким, грязным, местами безумным, но удивительно живым. И если после финала «Пацанов» кажется, что смотреть больше нечего, то «Фаллаут» может стать именно тем проектом, который снова заставит включать следующую серию глубоко за полночь.

Потому что этот мир давно сошёл с ума. И наблюдать за этим невероятно интересно.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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