Хит №1 от ИВИ: российская версия «Бриджертонов» сначала раздражала меня, а теперь смотрю и не могу остановиться

Если честно, первые серии новинки от ИВИ — «История его служанки» — дались мне непросто. Хотя, казалось бы, у сериала были все шансы попасть прямо в мои предпочтения. Я люблю костюмные мелодрамы, с удовольствием смотрела «Бриджертонов», обожаю красивые платья, дворянские усадьбы и романтические истории с атмосферой прошлых эпох. Но здесь возникла неожиданная проблема.

Что меня смущало в начале

Сюжет сразу показался интересным. История Анны Авериной, которая из-за долгов отца вынуждена стать служанкой в доме графа Шереметьева, звучит как классическая мелодрама, где любовь обязательно появляется там, где её никто не ждёт.

Актёрский состав тоже располагает к просмотру. Милана Бру, Матвей Лыков, Алёна Хмельницкая, Екатерина Гусева — на экране действительно много ярких лиц.

Но первые серии меня не покидало странное ощущение, будто я смотрю не большой сериал, а очень дорогой школьный спектакль. Актёры говорили какими-то слишком правильными фразами, диалоги звучали неестественно, а эмоции временами казались нарочитыми. Я постоянно ловила себя на мысли, что не верю этим разговорам.

В какой момент сериал сработал

И всё же бросать просмотр не хотелось. Во многом благодаря красивой картинке. Костюмы здесь действительно роскошные. Каждое платье хочется рассматривать отдельно, а интерьеры и атмосфера светских приёмов помогают погрузиться в этот условный мир XIX века.

Примерно через несколько серий произошло то, чего я совсем не ожидала: я привыкла к этой манере повествования. Реплики перестали резать слух, персонажи стали восприниматься живыми, а сюжетные линии начали увлекать намного сильнее.

В какой-то момент я уже не анализировала, насколько естественно кто-то говорит, а просто следила за отношениями героев и ждала продолжения.

Стоит ли смотреть

Для меня «История его служанки» от ИВИ оказалась сериалом, которому нужно дать шанс. Если после первой серии покажется, что всё выглядит немного театрально и непривычно, не спешите выключать.

Это не историческая драма в духе серьёзных костюмных проектов. Скорее лёгкая романтическая история с красивой картинкой, интригами, любовными переживаниями и атмосферой, которая напоминает смесь «Бриджертонов», турецких мелодрам и классических телевизионных романов.

В итоге сериал мне понравился гораздо больше, чем я ожидала в начале. Да, недостатки никуда не исчезли, но со временем они перестали быть главными. А это, пожалуй, лучший комплимент для многосерийной мелодрамы.