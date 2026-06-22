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Киноафиша Статьи Хит №1 от ИВИ: российская версия «Бриджертонов» сначала раздражала меня, а теперь смотрю и не могу остановиться

Хит №1 от ИВИ: российская версия «Бриджертонов» сначала раздражала меня, а теперь смотрю и не могу остановиться

22 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Новинку активно рекламируют в обсуждают в соцсетях.

Если честно, первые серии новинки от ИВИ — «История его служанки» — дались мне непросто. Хотя, казалось бы, у сериала были все шансы попасть прямо в мои предпочтения. Я люблю костюмные мелодрамы, с удовольствием смотрела «Бриджертонов», обожаю красивые платья, дворянские усадьбы и романтические истории с атмосферой прошлых эпох. Но здесь возникла неожиданная проблема.

Что меня смущало в начале

Кадр из сериала «История его служанки»

Сюжет сразу показался интересным. История Анны Авериной, которая из-за долгов отца вынуждена стать служанкой в доме графа Шереметьева, звучит как классическая мелодрама, где любовь обязательно появляется там, где её никто не ждёт.

Актёрский состав тоже располагает к просмотру. Милана Бру, Матвей Лыков, Алёна Хмельницкая, Екатерина Гусева — на экране действительно много ярких лиц.

Но первые серии меня не покидало странное ощущение, будто я смотрю не большой сериал, а очень дорогой школьный спектакль. Актёры говорили какими-то слишком правильными фразами, диалоги звучали неестественно, а эмоции временами казались нарочитыми. Я постоянно ловила себя на мысли, что не верю этим разговорам.

В какой момент сериал сработал

И всё же бросать просмотр не хотелось. Во многом благодаря красивой картинке. Костюмы здесь действительно роскошные. Каждое платье хочется рассматривать отдельно, а интерьеры и атмосфера светских приёмов помогают погрузиться в этот условный мир XIX века.

Примерно через несколько серий произошло то, чего я совсем не ожидала: я привыкла к этой манере повествования. Реплики перестали резать слух, персонажи стали восприниматься живыми, а сюжетные линии начали увлекать намного сильнее.

В какой-то момент я уже не анализировала, насколько естественно кто-то говорит, а просто следила за отношениями героев и ждала продолжения.

Стоит ли смотреть

Кадр из сериала «История его служанки»

Для меня «История его служанки» от ИВИ оказалась сериалом, которому нужно дать шанс. Если после первой серии покажется, что всё выглядит немного театрально и непривычно, не спешите выключать.

Это не историческая драма в духе серьёзных костюмных проектов. Скорее лёгкая романтическая история с красивой картинкой, интригами, любовными переживаниями и атмосферой, которая напоминает смесь «Бриджертонов», турецких мелодрам и классических телевизионных романов.

В итоге сериал мне понравился гораздо больше, чем я ожидала в начале. Да, недостатки никуда не исчезли, но со временем они перестали быть главными. А это, пожалуй, лучший комплимент для многосерийной мелодрамы.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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