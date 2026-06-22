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Ни один из «Хоббитов» не смог побить этот рекорд: самый кассовый фильм «Властелин колец» держит планку уже 23 года

22 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Для тех лет это был настоящий прорыв.

Кажется удивительным, но самым успешным фильмом во всей истории Средиземья остается не один из «Хоббитов» и не современные спин-оффы. Этот рекорд по-прежнему принадлежит картине, которая вышла еще в 2003 году и навсегда изменила отношение Голливуда к фэнтези.

Финал, который ждали миллионы

Когда на экраны вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля», зрители уже несколько лет жили историей Фродо, Сэма, Арагорна и всего Братства Кольца. Поэтому финальная часть трилогии превратилась в настоящее событие.

И дело было не только в масштабных сражениях или спецэффектах. Зрители хотели узнать, чем закончится путешествие к Роковой горе и удастся ли героям победить Саурона.

Рекорд, который держится до сих пор

В мировом прокате «Возвращение короля» собрало около 1,15 миллиарда долларов. Это не только лучший результат среди всех фильмов по Толкину, но и один из самых впечатляющих показателей для фэнтезийного кино вообще.

Для сравнения, даже успешный «Хоббит: Нежданное путешествие» заработал чуть больше миллиарда долларов, а остальные фильмы франшизы остановились ниже этой отметки.

Не только касса, но и признание

Успех фильма измеряется не только сборами. «Возвращение короля» стало настоящим триумфатором премии «Оскар», получив сразу 11 статуэток, включая награду за лучший фильм.

Для жанра фэнтези это был исторический момент. До этого подобные картины редко воспринимались как серьезные претенденты на главные кинонаграды.

Почему его любят до сих пор

Наверное, секрет в том, что «Возвращение короля» остается не просто зрелищным блокбастером. Это история о дружбе, верности, надежде и выборе, который приходится делать даже самым обычным героям.

Поэтому спустя годы зрители продолжают возвращаться в Средиземье. А финальная часть трилогии Питера Джексона по-прежнему остается тем самым фильмом, который считается вершиной не только франшизы, но и всего современного фэнтези.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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