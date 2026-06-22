Главный конкурент «Игры престолов» найден: у этого сериала от Amazon есть все шансы заменить хит HBO

Зрители уже давно ждут достойный проект в этом жанре.

После завершения «Игры престолов» зрители не перестают искать новый масштабный фэнтезийный сериал, который сможет подарить те же эмоции. Кажется, у Amazon Prime Video появился серьезный претендент на это звание. Речь идет о «Четвертом крыле» — экранизации книжного бестселлера Ребекки Яррос, который уже несколько лет остается одним из самых обсуждаемых романов в жанре романтического фэнтези.

Драконы снова возвращаются на экраны

Главная героиня истории — Вайолет Сорренгейл. Она мечтала о спокойной жизни среди книг и архивов, но судьба распорядилась иначе. По приказу матери, влиятельного генерала, девушка поступает в военную академию Басгиат, где готовят будущих всадников драконов.

Проблема в том, что Вайолет совсем не похожа на идеального воина. В мире академии слабость считается смертным приговором, а каждый новый день может стать последним. Чтобы выжить, ей придется пройти через опасные испытания, заговоры и борьбу за место среди сильнейших.

Почему сериал уже сравнивают с Игрой престолов

Конечно, «Четвертое крыло» — это совсем другая история. Но есть несколько причин, почему поклонники фэнтези возлагают на проект такие большие надежды.

Во-первых, здесь есть драконы. И не просто как красивые декорации. В книгах они выступают полноценными персонажами со своим характером, взглядами и даже чувством юмора.

Во-вторых, сюжет строится не только вокруг приключений. В истории есть политические интриги, борьба за власть, предательства и сложные отношения между героями.

Наконец, мир «Четвертого крыла» нельзя назвать добрым. Здесь персонажи постоянно находятся под угрозой, а смертельно опасные испытания становятся частью повседневной жизни. Именно эта жесткость и заставляет многих вспоминать «Игру престолов».

Когда ждать премьеру

Пока сериал находится в активной разработке. По состоянию на 2026 год сценарии еще пишутся, а актерский состав официально не объявлен.

Но интерес к проекту уже огромный. Если создателям удастся сохранить атмосферу книг, показать масштабный мир драконьих всадников и не сгладить жестокость оригинала, у Prime Video может появиться новая фэнтезийная франшиза, способная побороться за внимание зрителей с самыми громкими сериалами последних лет.