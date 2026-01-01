Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Человек-паук: Новый день
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Караганде
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
6
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Новый день »?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
10:10
от 2600 ₸
12:50
от 2600 ₸
15:30
от 3000 ₸
18:20
от 3400 ₸
21:10
от 3400 ₸
00:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обитель зла: Мутация
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Давление
Отзывы
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Оно. Ночной кошмар
Отзывы
2026, США, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
«Иван Васильевич меняет профессию»: этот значок с чайкой вдели на Якине все — но что он значит?
Когда воскресили Джона Сноу, я ахнула: но лишь в финале «Игры престолов» поняла — это самый бесполезный момент
Тест для тех, кто любит смотреть кино до самых титров: вспомните 5 культовых комедий СССР по финальным кадрам
Стройная высокая лань против грузной замарашки: как выглядели Махидевран и Хюррем в реальности
Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года
В число фанатов этого сериала 2026 года от Apple TV вошли Гильермо дель Торо и Стивен Кинг: комедия и хоррор в одном флаконе
Пока одни смотрят «Лешего» и плюются, другие включают этот хит НТВ и кайфуют: каждая серия шедевр
«Кругом одни дебилы», «Плюнули и выключили»: НТВ запустил новый хит, но он с треском провалился — собрали отзывы
Леголас сказал Фродо за всю трилогию всего 4 слова: это странно, но у фанатов «Властелина колец» есть объяснение
Перезагрузка «Каменской» без Яковлевой — как это вообще возможно: теперь в сериале будет детектив-миллениал Хлынина
Ридли Скотт изначально придумал другой финал для «Чужого»: и только один звонок решил судьбу Эллен Рипли
Главные конкуренты «Клюквенного щербета»: 2 лучших турецких сериала 2026 года — один классический, в друго всего 8 серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри боевики в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667