Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Властелины Вселенной Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Караганде

Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 4 Tair г. Караганда, ТРЦ Таир, ул. Космонавтов, ст1/29
2D, RU
15:30 от 3000 ₸ 19:50 от 3400 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
10:10 от 2600 ₸ 11:30 от 2600 ₸ 14:30 от 3000 ₸ 18:50 от 3400 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Бабай
Бабай
2026, Казахстан, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше