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Киноафиша Фильмы Зверолюция Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Астане

Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Астане

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Сегодня 12
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Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:35 от 2000 ₸ 14:50 от 3200 ₸ 17:00 от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:30 от 2000 ₸ 15:15 от 3000 ₸ 16:45 от 3000 ₸ 19:30 от 3800 ₸ 20:35 от 12000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:20 от 2600 ₸ 11:30 от 2600 ₸ 13:30 от 2600 ₸ 14:30 от 2600 ₸ 15:30 от 3000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 18:30 от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:10 от 2600 ₸ 12:10 от 2600 ₸ 13:20 от 2600 ₸ 15:20 от 3000 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 16:20 от 3000 ₸ 16:50 от 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
11:10 от 2600 ₸ 13:20 от 2600 ₸ 15:20 от 3000 ₸ 16:20 от 3000 ₸ 17:40 от 3000 ₸ 18:40 от 3000 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
14:00 от 2600 ₸ 16:00 от 2600 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:25 от 2600 ₸ 12:30 от 2600 ₸ 14:35 от 2800 ₸
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