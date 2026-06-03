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Киноафиша Фильмы Мечтать не вредно Расписание сеансов Мечтать не вредно, 2026 в Астане 6 июня 2026

Расписание сеансов Мечтать не вредно, 6 июня 2026 в Астане

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Как купить билеты на сеанс фильма «Мечтать не вредно»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
12:15 от 30000 ₸
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