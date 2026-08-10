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Киноафиша Статьи 25 000 000 долларов из бюджета СССР пустили на ветер: этот фильм Бондарчука стал чудовищным провалом

25 000 000 долларов из бюджета СССР пустили на ветер: этот фильм Бондарчука стал чудовищным провалом

10 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970)

Лента не окупилась.

В советском кинематографе масштабные проекты были скорее исключением, чем правилом. Однако режиссёр Сергей Бондарчук после успеха «Войны и мира» получил возможность реализовывать самые амбициозные замыслы.

Его следующий проект — историческая драма «Ватерлоо» — стала одной из самых дорогих картин своего времени. Бюджет составил 25 миллионов долларов, что по современным меркам эквивалентно сотням млн.

Съёмки проходили в Италии и под Ужгородом. Для создания достоверного исторического фона потребовалась масштабная трансформация ландшафта: изменялся рельеф, прокладывались дороги, пересаживались деревья. В батальных сценах участвовали тысячи военнослужащих, предоставленных Министерством обороны СССР.

Кадр из фильма «Ватерлоо» (1970)

Декорации воссоздавались с максимальной исторической точностью. Однако коммерческий результат оказался плачевным — фильм не окупился. В мировом прокате проект собрал чуть более трёх миллионов долларов, а чистая прибыль от кинопроката составила всего 1,4 миллиона.

Причины такого коммерческого провала кроются в творческом подходе режиссёра. Бондарчук сделал акцент на точной исторической реконструкции и психологическом конфликте между Наполеоном и Веллингтоном, оставив действительно интересные сюжетные линии на фоне.

А вот современные критики признают «Ватерлоо» одной из наиболее достоверных исторических драм, рейтинги на платформах IMDb и Кинопоиска стабильно держатся выше 7 баллов. Вероятно, картина оказалась слишком опережающей своё время.

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Фото: Кадры из фильма «Ватерлоо» (1970)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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