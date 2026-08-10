В «Игре престолов» зря все боялись Короля ночи: самого страшного персонажа показали там ещё в первой серии

За восемь сезонов «Игры престолов» создатели подарили зрителям немало ярких отрицательных персонажей — от изощрённого садиста Рамси Болтона до неуравновешенного и жестокого Джоффри Баратеона. Но если присмотреться, именно Серсея Ланнистер по-настоящему заслуживает звания главного антагониста всей саги, оставив далеко позади даже загадочного Короля Ночи.

Пока прочие злодеи полагались на откровенную жестокость или хитрость, Серсея действовала совершенно иначе — её власть строилась на холодном расчёте и умении плести долгосрочные интриги, разрушающие судьбы целых королевств. Её поступки, будь то взрыв септы Бейелора или бесчисленные политические манипуляции, превращали её в силу, с которой не могли сравниться ни армии мёртвых, ни жестокие пытки.

История Серсеи

Жестокость Серсеи Ланнистер проявилась в ней с ранних лет. В детстве девочка приказала выколоть глаз юной служанке только за то, что та посмела украсть ожерелье. Этот эпизод Тирион впоследствии припоминает сестре в третьем сезоне.

В первом сезоне история с лютоволками также подчёркивает её безжалостность. Когда питомец Арьи укусил Джоффри, Серсея потребовала наказать зверя, но, не обнаружив Нимерию, перенесла гнев на безвинную Леди — лютоволчицу Сансы. А привести приговор в исполнение она заставила самого Неда Старка, словно желая не только отомстить, но и унизить весь его род.

Но если отдельные поступки Серсеи можно назвать импульсивными, то смерть короля Роберта Баратеона стала тщательно спланированным политическим шагом. Это убийство изменило баланс сил в столице и положило начало падению дома Старков.

Однако, вероятно, самым показательным актом её беспредельной власти оказался взрыв Великой септы Бейлора — она использовала старые запасы дикого огня, оставшиеся со времён Безумного Короля, чтобы единым ударом избавиться от всех неугодных.

И что поразительно: даже эта бойня не вызвала у неё ни тени сомнения. Единственным непредвиденным последствием стала смерть её сына Томмена, который, потрясённый гибелью жены и масштабом разрушений, не нашёл в себе сил жить дальше.

Характер Серсеи

Формированию её личности во многом способствовали и семейное воспитание, и стечение обстоятельств. Серсея росла в среде, где интриги и хитрость считались нормой, а родственные узы измерялись выгодой.

Именно там она твёрдо усвоила одну мысль: дом Ланнистеров стоит превыше всех остальных, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

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