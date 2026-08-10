Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В «Игре престолов» зря все боялись Короля ночи: самого страшного персонажа показали там ещё в первой серии

В «Игре престолов» зря все боялись Короля ночи: самого страшного персонажа показали там ещё в первой серии

10 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

От её поступков бросает в дрожь.

За восемь сезонов «Игры престолов» создатели подарили зрителям немало ярких отрицательных персонажей — от изощрённого садиста Рамси Болтона до неуравновешенного и жестокого Джоффри Баратеона. Но если присмотреться, именно Серсея Ланнистер по-настоящему заслуживает звания главного антагониста всей саги, оставив далеко позади даже загадочного Короля Ночи.

Пока прочие злодеи полагались на откровенную жестокость или хитрость, Серсея действовала совершенно иначе — её власть строилась на холодном расчёте и умении плести долгосрочные интриги, разрушающие судьбы целых королевств. Её поступки, будь то взрыв септы Бейелора или бесчисленные политические манипуляции, превращали её в силу, с которой не могли сравниться ни армии мёртвых, ни жестокие пытки.

История Серсеи

Жестокость Серсеи Ланнистер проявилась в ней с ранних лет. В детстве девочка приказала выколоть глаз юной служанке только за то, что та посмела украсть ожерелье. Этот эпизод Тирион впоследствии припоминает сестре в третьем сезоне.

В первом сезоне история с лютоволками также подчёркивает её безжалостность. Когда питомец Арьи укусил Джоффри, Серсея потребовала наказать зверя, но, не обнаружив Нимерию, перенесла гнев на безвинную Леди — лютоволчицу Сансы. А привести приговор в исполнение она заставила самого Неда Старка, словно желая не только отомстить, но и унизить весь его род.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Но если отдельные поступки Серсеи можно назвать импульсивными, то смерть короля Роберта Баратеона стала тщательно спланированным политическим шагом. Это убийство изменило баланс сил в столице и положило начало падению дома Старков.

Однако, вероятно, самым показательным актом её беспредельной власти оказался взрыв Великой септы Бейлора — она использовала старые запасы дикого огня, оставшиеся со времён Безумного Короля, чтобы единым ударом избавиться от всех неугодных.

И что поразительно: даже эта бойня не вызвала у неё ни тени сомнения. Единственным непредвиденным последствием стала смерть её сына Томмена, который, потрясённый гибелью жены и масштабом разрушений, не нашёл в себе сил жить дальше.

Характер Серсеи

Формированию её личности во многом способствовали и семейное воспитание, и стечение обстоятельств. Серсея росла в среде, где интриги и хитрость считались нормой, а родственные узы измерялись выгодой.

Именно там она твёрдо усвоила одну мысль: дом Ланнистеров стоит превыше всех остальных, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Читать дальше 15 августа 2026
Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Читать дальше 15 августа 2026
Финал 3 сезона «Дома Дракона» нарушил канон Мартина: фанаты в бешенстве — «вторая Дейенерис» никому не нужна Финал 3 сезона «Дома Дракона» нарушил канон Мартина: фанаты в бешенстве — «вторая Дейенерис» никому не нужна Читать дальше 14 августа 2026
А вот снял бы пиджак — и Жади бы вернулась: почему Саид в «Клоне» так странно одевался А вот снял бы пиджак — и Жади бы вернулась: почему Саид в «Клоне» так странно одевался Читать дальше 12 августа 2026
Если бы «Йеллоустоун» снял Гай Ричи, получилась бы эта криминальная новинка: только стартовала, а рейтинг уже 7,1 на IMDb Если бы «Йеллоустоун» снял Гай Ричи, получилась бы эта криминальная новинка: только стартовала, а рейтинг уже 7,1 на IMDb Читать дальше 12 августа 2026
Дочитала книги Мартина и теперь знаю все спойлеры к «Дому дракона»: 4 сезон переживут единицы Дочитала книги Мартина и теперь знаю все спойлеры к «Дому дракона»: 4 сезон переживут единицы Читать дальше 12 августа 2026
На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны На форму Синичкиной в «Месте встречи» почти 50 лет не обращали внимание: а ведь надо было только взглянуть на погоны Читать дальше 15 августа 2026
Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям Уже посмотрели «Одиссею»? Собрали 5 смешных мемов по самой громкой премьере этого лета — сохраняйте себе, отправляйте друзьям Читать дальше 14 августа 2026
ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» Читать дальше 14 августа 2026
Этот сериал Netflix мощнее, чем «Черное зеркало»: понравится всем фанатам «Матрицы» Этот сериал Netflix мощнее, чем «Черное зеркало»: понравится всем фанатам «Матрицы» Читать дальше 14 августа 2026
«Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших «Искажен образ советского народа»: в СССР на 15 лет запрещали военный фильм, который сейчас считается одним из лучших Читать дальше 13 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше