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Сюрприз для тех, кто скучает по старому «Универу»: ТНТ готовит замену своему главному хиту

10 августа 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр со съемок сериала «Кладём на совесть!»

Лента покажет российскую провинцию.  

На протяжении больше десяти лет сериал «Универ» был визитной карточкой ТНТ, собирая многомиллионную аудиторию и задавая тренды на подростковый юмор и студенческую жизнь.

Но время идёт, вкусы меняются, и даже самым успешным проектам нужна свежая смена. Похоже, телеканал уже готовит замену своему долгожителю — и это будет не просто очередной ситком про общагу, а нечто совершенно иное.

Новый сериал «Кладём на совесть!» уже запущен в производство и обещает показать студентов с неожиданной стороны.

Сюжет

Студенты-дипломники Саша и Вадик направляются на практику в глубинку, где им предстоит участвовать в строительстве дороги. Саша привык решать любые вопросы с помощью папиных денег, а Вадик — добросовестный зубрила, который верит в учебники больше, чем в жизнь.

Однако в провинции их ждёт суровая реальность: финансы на исходе, а стройка идёт совсем не по учебным схемам. Героям предстоит найти общий язык с рабочими, принимать решения в условиях полной неопределённости, выполнять приказы, которые поначалу кажутся невыполнимыми, и учиться исправлять ошибки — свои и чужие.

Кадр со съемок сериала «Кладём на совесть!»

Детали

На телеканале заверяют, что сериал «Кладём на совесть!» — это история о российской провинции, где жизнь течёт в своём ритме, а герои подкупают искренностью и обаянием. Знакомые ситуации, простой быт и неподдельный юмор станут основой для уютной, почти домашней атмосферы.

Ключевые роли исполнили Антон Рогачев и Филипп Ершов, а компанию им составили Алексей Маклаков и Вадим Галыгин. Съёмки уже идут в Калужской области, но точная дата премьеры пока держится в секрете.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры со съемок сериала «Кладём на совесть!»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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