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Киноафиша Статьи Врач поставила точку в причинах смерти Хюррем: фанаты зря винили во всем Сюмбюля-ага

Врач поставила точку в причинах смерти Хюррем: фанаты зря винили во всем Сюмбюля-ага

10 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Именно друг подсадил Хасеки на бодрящий напиток.

Поклонники «Великолепного века» хорошо помнят, что Хюррем питала особую слабость к кофе. По сюжету, Сюмбюль-ага приобрёл зёрна у купца, чтобы попробовать сварить новый напиток.

На первую чашку к другу заглянула сама Хюррем. Поначалу она осталась недовольна терпким вкусом, но, попробовав кофе с лукумом и водой, полностью изменила мнение. С тех пор этот ритуал стал для неё неизменным.

Даже когда султан издал указ о запрете кофе, Хюррем продолжала пить его тайком. Сулейман знал об этом, но закрывал глаза на нарушение, позволяя жене эту небольшую слабость.

Она могла выпивать по несколько чашек в день. И даже во время тяжёлой болезни не смогла отказаться от любимого напитка. Многие зрители сериала предположили, что именно чрезмерное употребление кофе подорвало здоровье Хасеки и привело к сердечным проблемам, которые в итоге стали причиной её смерти в возрасте 55 лет.

Однако специалисты отмечают, что само по себе употребление кофе не способно стать причиной смертельных заболеваний.

«Если у человека нет тяжелых хронических заболеваний, умеренное употребление натурального кофе (это 3-5 чашек в день) само по себе не изнашивает сердце и не приводит к смерти. Куда большее влияние на продолжительность жизни оказывают артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, высокий уровень холестерина, ожирение и малоподвижный образ жизни», — рассказала в беседе с порталом «КиноАфиша» терапевт, кардиолог Юлия Маршинцева.

По словам врача, крепкий кофе в очень больших количествах действительно может вызывать учащенное сердцебиение, провоцировать ощущение перебоев в работе сердца, повышать артериальное давление у чувствительных людей, усиливать тревожность и бессонницу.

Кадр из сериала «Великолепный век»

А у людей с некоторыми заболеваниями сердца (например, отдельными видами аритмий) избыток кофеина даже способен стать провоцирующим фактором приступов. Но это не означает, что кофе является причиной самого заболевания.

«Современные исследования вообще показывают, что умеренное потребление кофе не только не увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности, но у многих людей даже ассоциируется с более низким риском инфаркта, инсульта и общей смертности», заключила эксперт.

Ранее мы писали: Только все испортили: 5 турецких сериалов, которые нужно было закончить раньше — «Зимородок» тоже в списке.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина Федор Никонов
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