Только в 35 лет поняла, зачем Жеглов говорит «Твой номер шестнадцатый!»: а ведь в СССР это и не нужно было никому объяснять

Фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» — одна из наиболее цитируемых картин советского кинематографа. Её фразы прочно вошли в повседневную речь.

Однако реплика «Твой номер шестнадцатый», произнесённая Жегловым в адрес Шарапова, до сих пор вызывает вопросы. Не все зрители понимают её значение, хотя в момент выхода фильма она не требовала пояснений.

Цитаты из фильма

Лента, основанная на романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», стала значимым культурным феноменом. Диалоги персонажей превратились в афоризмы: «Вор должен сидеть в тюрьме», «Ты совесть потерял», «С почином вас, Глеб Георгиевич» — эти выражения до сих пор используются в разговорной речи.

Но когда Жеглов резко обрывает Шарапова фразой «Твой номер шестнадцатый», смысл ускользает. Ее значение раскрывается только в романе.

Смысл фразы

В тексте один из героев, Тараскин, вспоминает дореволюционный фильм «Без вины виноватые» по пьесе Островского, где звучит реплика: «Наш номер шестнадцатый, наше место в буфете». В 1940-е годы эта фраза была широко известна зрителям, которые хорошо помнили классические киноленты и театральные постановки.

Выражение означало призыв соблюдать осторожность, не проявлять излишней инициативы и выжидать подходящего момента. Жеглов использует именно этот смысл, придавая ему свойственную ему ироничную форму. Однако остаётся открытым вопрос, почему выбран именно шестнадцатый номер.

И тут приходит на помощь бильярд. В русской пирамиде используется пятнадцать нумерованных шаров и один биток, который, условно, является шестнадцатым. При случайном попадании битка в лузу это считается фолом, и такой шар «неигровой». Таким образом, Жеглов указывает Шарапову на его неопытность, неумение действовать в команде и необходимость временно оставаться в тени.

Кстати, в СССР 1930–1940-х годов бильярд пережил всплеск популярности. В те годы проводились массовые турниры. В среде сотрудников МУРа метафора бильярдного удара вполне могла использоваться как элемент профессионального сленга.

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