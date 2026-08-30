Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Последний богатырь. Колобок
Расписание Последний богатырь. Колобок (2026) в Астане на сегодня
Расписание Последний богатырь. Колобок (2026) в Астане на сегодня
Последний богатырь. Колобок
Сказочные приключения буханки хлеба, пекаря и очаровательной колдуньи
семейный, фэнтези
2026 / Россия
Смотреть трейлер
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
30
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Рядом
Расписание Последний богатырь. Колобок в Астане на 30 августа 2026
Как купить билет
Как пройти на сеанс
Как вернуть билет
Что делать, если не пришел билет
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться
Если бы «Джентльмены удачи» снимали в 2026 году: нашла идеальных кандидатов для Доцента, Хмыря и Косого
Паламарчук — капитан КГБ, а Колесников — американец: этот шпионский сериал 2024 года точно стоит включить
3 российских сериала нулевых, которые до сих пор хочется пересматривать: помню, как ждала новую серию по ТВ
Эти 3 ремейка советских хитов зрители точно хотят увидеть: на первом месте — «Вокзал для двоих»
В 8 сезоне «Невского» должны ответить на эти 3 вопроса: и конечно, судьба Семенова — один из них
«Откровенное фуфло»: угадайте 5 советских фильмов по самым злым отзывам хейтеров (тест)
Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций»
Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой
После «Мастера и Маргариты» Бортко решил экранизировать биографию Сталина: «Фильм долго ждал своего часа»
У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь
До премьеры «Число зверя» считали хитом, но даже Паламарчук не спас сериал: таким зрители его еще не видели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить