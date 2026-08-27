Расписание Мятеж в Астане на 27 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 14:25 от 1800 ₸ 16:20 от 2000 ₸ 18:15 от 2200 ₸ 20:10 от 2200 ₸ 22:05 от 2200 ₸ 00:00 от 2200 ₸ Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 12:45 от 2500 ₸ 14:40 от 2800 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 22:55 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 15:40 от 3200 ₸ 18:05 от 4000 ₸ 20:05 от 4100 ₸ 22:15 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 14:10 от 3800 ₸ 16:10 от 3000 ₸ 18:10 от 3800 ₸ 19:00 от 2800 ₸ 20:15 от 3800 ₸ 22:20 от 3900 ₸ 00:25 от 3500 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 13:40 от 2200 ₸ 15:35 от 2200 ₸ 17:30 от 2600 ₸ 19:25 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D, RU 16:00 от 2200 ₸ 19:50 от 2600 ₸ 21:15 от 2600 ₸ 23:30 от 2600 ₸ Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж 2D 14:55 от 30000 ₸ 16:15 от 30000 ₸ 18:10 от 30000 ₸ 22:10 от 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 18:40 от 3500 ₸ 19:40 от 3500 ₸ 20:50 от 3500 ₸ 21:50 от 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 17:50 от 3100 ₸ 18:50 от 3100 ₸ 20:10 от 3500 ₸ 21:10 от 3500 ₸ 22:10 от 3500 ₸ 23:10 от 3500 ₸ 00:10 от 3100 ₸ 01:10 от 3100 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 17:20 от 3100 ₸ 18:20 от 3100 ₸ 19:40 от 3500 ₸ 20:40 от 3500 ₸ 22:00 от 3500 ₸ 23:00 от 3500 ₸ 00:20 от 3100 ₸ 01:20 от 3100 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 19:30 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸