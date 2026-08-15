«Детям не показывать! Издевательство над сказкой»: худшую экранизацию «Колобка» сняли в СССР, а не сейчас

После недавней премьеры нового «Колобка» интерес к старой русской сказке снова оказался на виду. Казалось бы, история про круглого персонажа настолько проста и знакома, что удивить здесь уже сложно.

Но в СССР существовала своя необычная версия «Колобка», которую трудно назвать обычной детской сказкой. Этот фильм ушёл далеко от привычной формы и оказался настолько экспериментальным, что его посмотрели немногие, а понять замысел смогли и вовсе единицы.

Советский мультфильм «Колобок, колобок!..» вышел в 1988 году и был рассчитан вовсе не на детей. За знакомой сказкой авторы спрятали сатиру на советскую историю: Колобок проходит через разные эпохи и встречает персонажей, которых можно трактовать как образы Ленина, Сталина, Брежнева и перестройки.

Исследователи считают картину характерным произведением поздней перестройки, где сказочный сюжет стал способом поговорить о разочаровании, страхе и ощущении бесперспективности. Колобок здесь оказывается собирательным образом простого человека, который переживает смену эпох, но в итоге не получает ничего.

А вот простые зрители, мягко говоря, ничего не поняли.

«Мультфильм был бы всем хорош, если бы не чересчур гротескная и уродливая рисовка», «На мультик набрели случайно, смотрели онлайн. Оставил двойственные впечатления, как-то слишком двусмысленно, если для детей», «Жуткий мультфильм, не цепляет и вызывает своеобразное отвращение», — пишут комментаторы.

Некоторые даже посчитали эту версию абсолютно непригодной для просмотра.

«Отличный пример не советской анимации. Если точнее антисоветской. Строго для взрослых. Не потому, что запретные темы затронуты, а потому, что дети вряд ли поймут эту белиберду», «Детям не показывать! Очень страшное творение, даже для взрослых. Нарисован, чтобы заставить зрителя вздрагивать и в ужасе закрывать лицо руками», «Издевательство над прекрасной сказкой», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.