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Киноафиша Статьи По «Терминатору 2» неслучайно сходят с ума уже 35 лет: кинокритик объяснил, почему именно в России зрители так полюбили Т-800

По «Терминатору 2» неслучайно сходят с ума уже 35 лет: кинокритик объяснил, почему именно в России зрители так полюбили Т-800

15 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Лента вышла в особенное время.

Этим летом исполнилось 35 лет со дня выхода «Терминатора 2: Судный день» — фильма, который давно вышел за рамки обычного фантастического боевика. Картина Джеймса Кэмерона до сих пор выглядит убедительно и продолжает находить новых зрителей, несмотря на огромную дистанцию во времени.

Причём именно вторая часть оказалась для массовой аудитории заметно важнее и любимее первой. О том, почему продолжение смогло превзойти оригинал и превратилось в один из главных фильмов своей эпохи, мы узнали у кинокритика.

«Всех совершенно потряс человек из жидкого металла, потому что это были новые технологии. Это был своего рода "Аватар". И в первую очередь, и сработал этот эффект аттракциона», — поделился в беседе с порталом «Киноафиша» кинокритик, сценарист, режиссёр Александр Шпагин.

В России же популярность ленты только подогревалась за счет расцвета видеопроката.

«Дело в том, что первый "Терминатор" вышел в 1984-м году. А бум VHS-кассет, даже пусть с фильмами в чудовищном качестве, у нас возник с 1987-1989 годов. И конечно, зрители хотели смотреть только новинки, поэтому поглощали в невероятном количестве все эти выходящие боевики. Вот и прогремел в 1991 году "Терминатор 2: Судный день", а потом через пару лет еще и "Парк Юрского периода"», — добавил эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина Федор Никонов
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