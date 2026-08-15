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Киноафиша Статьи Обошел и «Крестного отца 2», и «Терминатора 2»: топ лучших сиквелов возглавил фильм 18+ про мужской стриптиз

Обошел и «Крестного отца 2», и «Терминатора 2»: топ лучших сиквелов возглавил фильм 18+ про мужской стриптиз

15 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Супер Майк XXL»

Лидер списка может удивить.

Продолжения фильмов редко получают такую же любовь, как оригиналы: зрители обычно ждут повторения знакомой истории и нередко остаются разочарованы. Но редакция IndieWire решила отыскать именно те сиквелы, которым удалось пойти дальше первой части и доказать свою самостоятельность.

В рейтинг вошли 100 продолжений, которые, по мнению авторов, не просто продлили успешные фильмы, а заметно усилили их идеи и впечатление от истории. Самое интересное — первое место досталось вовсе не очевидному блокбастеру или признанной классике. Рейтинг возглавил фильм о мужском стриптизе, и этот выбор наверняка многих удивит.

«Супер Майк XXL». Первое место заняло продолжение фильма Стивена Содерберга, снятое Грегори Джейкобсом. На этот раз серьёзная социальная составляющая отошла на второй план, а история превратилась в яркое роуд-муви о мужском стриптизе.

Майк и его друзья отправляются в последнее турне по Джорджии. Фильм держится не на масштабном конфликте, а на дружбе героев, юморе и танцевальных номерах.

Кадр из фильма «Супер Майк XXL»

«Крёстный отец 2». Фрэнсис Форд Коппола не стал просто повторять успех первой части и разделил сюжет между двумя эпохами. Майкл Корлеоне продолжает укреплять криминальную империю, а молодой Вито создаёт основу будущего семейного бизнеса.

В результате история мафиозного клана превращается в драму о власти, которая постепенно разрушает отношения внутри семьи.

Кадр из фильма «Крёстный отец 2»

«2046». Главный герой, писатель Чоу Мован, пытается пережить потерю прежней любви и создаёт фантастический роман о загадочном поезде, отправляющемся в 2046 год. Реальность и вымысел постепенно переплетаются.

Вонг Кар-Вай возвращает знакомых персонажей и превращает фильм в размышление о памяти, любви и невозможности вернуться в прошлое.

Кадр из фильма «2046»

В пятерку также вошли «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Приключения Паддингтона — 2». Первый практически заново собрал знакомую франшизу вокруг безостановочной погони, а второй использовал историю добродушного медведя для разговора о предрассудках и жестокости.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «2046» (2004), «Крёстный отец 2» (1974), «Супер Майк XXL» (2015)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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