Обошел и «Крестного отца 2», и «Терминатора 2»: топ лучших сиквелов возглавил фильм 18+ про мужской стриптиз

Продолжения фильмов редко получают такую же любовь, как оригиналы: зрители обычно ждут повторения знакомой истории и нередко остаются разочарованы. Но редакция IndieWire решила отыскать именно те сиквелы, которым удалось пойти дальше первой части и доказать свою самостоятельность.

В рейтинг вошли 100 продолжений, которые, по мнению авторов, не просто продлили успешные фильмы, а заметно усилили их идеи и впечатление от истории. Самое интересное — первое место досталось вовсе не очевидному блокбастеру или признанной классике. Рейтинг возглавил фильм о мужском стриптизе, и этот выбор наверняка многих удивит.

«Супер Майк XXL». Первое место заняло продолжение фильма Стивена Содерберга, снятое Грегори Джейкобсом. На этот раз серьёзная социальная составляющая отошла на второй план, а история превратилась в яркое роуд-муви о мужском стриптизе.

Майк и его друзья отправляются в последнее турне по Джорджии. Фильм держится не на масштабном конфликте, а на дружбе героев, юморе и танцевальных номерах.

«Крёстный отец 2». Фрэнсис Форд Коппола не стал просто повторять успех первой части и разделил сюжет между двумя эпохами. Майкл Корлеоне продолжает укреплять криминальную империю, а молодой Вито создаёт основу будущего семейного бизнеса.

В результате история мафиозного клана превращается в драму о власти, которая постепенно разрушает отношения внутри семьи.

«2046». Главный герой, писатель Чоу Мован, пытается пережить потерю прежней любви и создаёт фантастический роман о загадочном поезде, отправляющемся в 2046 год. Реальность и вымысел постепенно переплетаются.

Вонг Кар-Вай возвращает знакомых персонажей и превращает фильм в размышление о памяти, любви и невозможности вернуться в прошлое.

В пятерку также вошли «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Приключения Паддингтона — 2». Первый практически заново собрал знакомую франшизу вокруг безостановочной погони, а второй использовал историю добродушного медведя для разговора о предрассудках и жестокости.

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