«Сказки снимают сейчас с расчетом на взрослых», но эти 3 можно смотреть и детям тоже: мнение психолога

В последние годы знакомые с детства сказки всё чаще возвращаются на экран в виде ремейков и новых экранизаций. Авторы берут истории, которые многие помнят по мультфильмам и детским книгам, но предлагают уже совсем другую тональность. В таких версиях привычные сюжеты могут становиться мрачнее, герои — сложнее, а шутки рассчитаны уже не на детей.

Особенно заметно это в проектах, которые формально сохраняют сказочную основу, но добавляют туда взрослый юмор. Помимо привычных приключений и комедийных ситуаций, сценаристы позволяют себе двусмысленные реплики, намёки на отношения и даже шутки ниже пояса.

Взрослым зрителям это часто приходится по душе, но как насчет детей? Психологи говорят, что в таком виде сказки маленьким зрителям лучше не показывать, и лучше всегда ориентироваться на возрастной ценз премьер в кино.

«Сейчас бывает сложно понять, сколько лет должно быть детям, чтобы показать им ремейк той или иной сказки. Потому что какие-то темы достаточно сложны, и еще рано детям показывать любовь в том проявлении, какое показывают в современных сказках. И я считаю, использование взрослых шуток, проявление любви такой, какая она существует во взрослом мире, для сказок неправильно и неуместно», — поделился в беседе с порталом «Киноафиша» психолог, член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергей Ланг.

Эксперт выделил и те ремейки, которые ему пришлись по душе.

«Сказки снимают сейчас с расчетом на взрослых, чтобы "продать" ностальгию. Чтобы наше поколение, которое выросло на сказках, привело на премьеры своих детей. Честно могу сказать, что мне из новинок последних лет понравились лишь "Конек-горбунок", "Чебурашка" и "По щучьему велению"», — добавил эксперт.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.