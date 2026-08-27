Showtimes for Mutiny in Astana on 27 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 19:30 from 3200 ₸ 23:40 from 3200 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 14:25 from 1800 ₸ 16:20 from 2000 ₸ 18:15 from 2200 ₸ 20:10 from 2200 ₸ 22:05 from 2200 ₸ 00:00 from 2200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 12:45 from 2500 ₸ 14:40 from 2800 ₸ 19:40 from 3200 ₸ 22:55 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, RU 15:40 from 3200 ₸ 18:05 from 4000 ₸ 20:05 from 4100 ₸ 22:15 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, RU 14:10 from 3800 ₸ 16:10 from 3000 ₸ 18:10 from 3800 ₸ 19:00 from 2800 ₸ 20:15 from 3800 ₸ 22:20 from 3900 ₸ 00:25 from 3500 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 13:40 from 2200 ₸ 15:35 from 2200 ₸ 17:30 from 2600 ₸ 19:25 from 2600 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D, RU 16:00 from 2200 ₸ 19:50 from 2600 ₸ 21:15 from 2600 ₸ 23:30 from 2600 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D 14:55 from 30000 ₸ 16:15 from 30000 ₸ 18:10 from 30000 ₸ 22:10 from 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 18:40 from 3500 ₸ 19:40 from 3500 ₸ 20:50 from 3500 ₸ 21:50 from 3500 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 17:50 from 3100 ₸ 18:50 from 3100 ₸ 20:10 from 3500 ₸ 21:10 from 3500 ₸ 22:10 from 3500 ₸ 23:10 from 3500 ₸ 00:10 from 3100 ₸ 01:10 from 3100 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 17:20 from 3100 ₸ 18:20 from 3100 ₸ 19:40 from 3500 ₸ 20:40 from 3500 ₸ 22:00 from 3500 ₸ 23:00 from 3500 ₸ 00:20 from 3100 ₸ 01:20 from 3100 ₸