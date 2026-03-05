Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Талант Расписание сеансов Талант, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Талант, 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Талант»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
23:30 от 00:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
17:45 от 20:50 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
20:20 от 21:20 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
18:40 от 19:40 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
20:30 от 00:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
18:10 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
19:30 от 23:20 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
2025, США, биография, драма
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть
Даже финал пришлось переписать: 3 главные отличия «Места встречи изменить нельзя» от романа
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»
Сложный тест по советским фильмам: вспомните все прозвища этих героев
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта?
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше