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Киноафиша Фильмы Gateway to the West Расписание Gateway to the West (2022) в Алматы на сегодня

Расписание Gateway to the West (2022) в Алматы на сегодня

Gateway to the West
Gateway to the West боевик, исторический 2022 / Венгрия
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
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Расписание Gateway to the West в Алматы на 20 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
19:00 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
12:35 от 22:10 от 00:20 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, KZ
17:20 от 23:15 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
14:30 от 18:45 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KZ
16:40 от 18:50 от 19:50 от 21:00 от 22:00 от 00:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
19:50 от 23:15 от 23:20 от 00:25 от 00:55 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KZ
14:10 от 18:00 от 21:50 от
2D, RU
13:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KZ
17:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KZ
18:30 от 00:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
18:00 от 23:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
16:20 от 22:10 от 00:10 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KZ
14:10 от 16:20 от 18:30 от 19:40 от 23:00 от 00:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KZ
14:40 от 16:50 от 19:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
16:40 от 20:40 от 22:40 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:45 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
14:30 от 16:50 от 20:50 от 23:10 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
19:10 от 22:00 от
Арман Достык
Абая
2D
13:00 от 21:00 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
14:05 от 20:05 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
14:00 от 22:10 от 00:10 от
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