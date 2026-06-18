Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Обитель зла: Мутация Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Актобе

Расписание сеансов Обитель зла: Мутация, 2026 в Актобе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Обитель зла: Мутация»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
22:10 от 3500 ₸ 00:00 от 3100 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
17:50 от 2800 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
00:30 от 2800 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Давление
Давление
2026, Великобритания, драма, военный, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обитель зла: Мутация
Обитель зла: Мутация
2026, США, ужасы, триллер
Идеальны для летних вечеров: 3 турецких сериала без драмы, скандалов и смертей — только море, солнце и любовь
В Китае миллионы просмотров собирают эти 3 российских мультфильма: удивительно, но лидирует не «Маша и Медведь»
Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?
Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»
«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»
Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»?
Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»
Эту фразу в «Хоббите» фанаты не поняли: но спустя годы Джексон может исправить главную ошибку трилогии с Арагорном
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали
Получил корону только в 120 лет: что известно о сыне Арагорна и Арвен — Толкин выдал лишь крупицы информации
Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника
2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше