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Расписание Мятеж (2026) в Актобе на сегодня

Мятеж
Мятеж Бывший спецназовец вновь берет в руки оружие. Напряженный экшен с Джейсоном Стэйтемом. боевик, триллер, криминал 2026 / США
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Сегодня 27
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Расписание Мятеж в Актобе на 27 августа 2026
Kinopark 7 Keruencity г. Актобе, ул. М.Маметовой, 4, ТРЦ «KeruenCity Актобе»
2D, RU
20:50 от 3600 ₸ 22:40 от 3600 ₸ 23:40 от 3200 ₸ 00:30 от 3200 ₸
Kinoplexx 7 Aktobe Mall г. Актобе, пр. Санкибай бытыра 14/1, Aktobe Mall, 2-этаж
2D, RU
12:00 от 2500 ₸ 15:40 от 2900 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸
Kinoplexx 7 Dalida Plaza г. Актобе, ТРЦ Dalida Plaza, пр. Алии Молдагуловой 74, 2 этаж
2D, RU
14:10 от 2900 ₸ 18:20 от 3300 ₸ 22:10 от 3300 ₸ 00:10 от 2900 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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