Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы»

После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы»

8 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

На Reddit часто обсуждают проект.

Для многих зрителей за океаном «Великолепный век» начинается как настоящее открытие: роскошные костюмы, дворцовые интриги, запретная страсть, измены и предательства — всё, из чего складывается идеальная историческая драма.

И в центре этого великолепия — рыжеволосая повелительница гарема, Хюррем в блестящем исполнении Мерьем Узерли. Именно её энергия, взгляд и магнетизм держат зрителей у экрана с первой по последнюю минуту.

Но восторг сменяется растерянностью в тот момент, когда Хюррем исчезает. И Узерли заменяет Вахиде Перчин в 103-й серии. Внешне сериал остаётся прежним: те же декорации, тот же тон, даже наряды становятся ещё более роскошными. Но впечатление уже другое. И на Reddit эта тема всплывает с завидной регулярностью:

«Начал — и всё, затянуло. Но после ухода Мерьем — уже не то», «Дальше — просто мыло, сразу выключаю», — пишут пользователи.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Для западных зрителей, привыкших к драматургическим правилам, где смена актёра имеет сюжетное обоснование, замена Узерли на Перчин выглядит нарушением.

«Лучше бы завершили историю вместе с её уходом, чем мучить зрителя таким растягиванием», «Всё, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы», — пишут они.

Для американцев «Великолепный век» — это не столько сага о султане и его империи, сколько история одной женщины, превратившей гарем в собственное королевство. И когда она исчезает с экрана, вместе с ней уходит и смысл всей истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке В Швеции всю бытовую химию заменяют 1 копеечным средством, которое 100% есть у вас на кухне: универсальный помощник в уборке Читать дальше 9 августа 2026
512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки 512 000 000 долларов в прокате: самое кассовое аниме в истории снял вовсе не Миядзаки Читать дальше 9 августа 2026
Зачем Сулейману был нужен мужской гарем: в «Великолепном веке» такое показать не решились Зачем Сулейману был нужен мужской гарем: в «Великолепном веке» такое показать не решились Читать дальше 6 августа 2026
250 граммов еды и никакой халвы на перекусы: зачем в реальных османских гаремах наложниц морили голодом 250 граммов еды и никакой халвы на перекусы: зачем в реальных османских гаремах наложниц морили голодом Читать дальше 5 августа 2026
У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет У «Слова пацана» за границей рейтинг 7,6: иностранцы назвали несколько минусов сериала — ругают и актерский состав, и сюжет Читать дальше 8 августа 2026
«Шакал плешивый!» и еще 6 цитат Сюмбюля-аги, которые сделали «Великолепный век» еще лучше: уже вошли в народ «Шакал плешивый!» и еще 6 цитат Сюмбюля-аги, которые сделали «Великолепный век» еще лучше: уже вошли в народ Читать дальше 7 августа 2026
3 причины бросить и никогда не досматривать «Черную любовь» до конца: даже ради Озчивита не старайтесь 3 причины бросить и никогда не досматривать «Черную любовь» до конца: даже ради Озчивита не старайтесь Читать дальше 5 августа 2026
«Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7 «Это что за чвакающий шлепок?»: зрители выбрали худший фильм Рязанова, поставив ему 2,7 Читать дальше 5 августа 2026
Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Без психиатра тут не обойтись: ИИ впервые раскрыл, что не так с Мишкой в «Маше и Медведе» — 17 лет никто не замечал Читать дальше 9 августа 2026
Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Еще о «Наруто» даже никто не слышал, а в СССР уже сходили с ума по аниме: «Визжала от страха, но не отводила глаз» Читать дальше 8 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше