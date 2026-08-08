После этой серии «Великолепный век» можно выключать: «Все, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы»

Для многих зрителей за океаном «Великолепный век» начинается как настоящее открытие: роскошные костюмы, дворцовые интриги, запретная страсть, измены и предательства — всё, из чего складывается идеальная историческая драма.

И в центре этого великолепия — рыжеволосая повелительница гарема, Хюррем в блестящем исполнении Мерьем Узерли. Именно её энергия, взгляд и магнетизм держат зрителей у экрана с первой по последнюю минуту.

Но восторг сменяется растерянностью в тот момент, когда Хюррем исчезает. И Узерли заменяет Вахиде Перчин в 103-й серии. Внешне сериал остаётся прежним: те же декорации, тот же тон, даже наряды становятся ещё более роскошными. Но впечатление уже другое. И на Reddit эта тема всплывает с завидной регулярностью:

«Начал — и всё, затянуло. Но после ухода Мерьем — уже не то», «Дальше — просто мыло, сразу выключаю», — пишут пользователи.

Для западных зрителей, привыкших к драматургическим правилам, где смена актёра имеет сюжетное обоснование, замена Узерли на Перчин выглядит нарушением.

«Лучше бы завершили историю вместе с её уходом, чем мучить зрителя таким растягиванием», «Всё, что дальше — просто бесконечный ремикс на старые темы», — пишут они.

Для американцев «Великолепный век» — это не столько сага о султане и его империи, сколько история одной женщины, превратившей гарем в собственное королевство. И когда она исчезает с экрана, вместе с ней уходит и смысл всей истории.

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